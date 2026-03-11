Uomini e Donne anticipazioni: rissa sfiorata per Ciro e De Filippi smonta “l’avversario”

Altissima tensione nel Trono Classico di Uomini e Donne, durante la nuova registrazione di oggi, con Ciro Solimeno protagonista. Ebbene il tronista si è scontrato con Matteo, il corteggiatore di Sara, la quale ha vissuto male il tutto. Nel frattempo, anche il Trono Over ha generato colpi di scena con nuovi scontri tra opinionisti e Marina. Invece, su Gemma Galgani nessuna novità legata a Giorgio Manetti, come tanti si aspettavano.

Uomini e Donne nuova registrazione: Ciro al centro di una rissa sfiorata

Rissa sfiorata per Ciro Solimeno, che ha così animato il Trono Classico. In queste settimane, il tronista è stato anche richiamato da Maria De Filippi per via dei suoi toni accesi durante un confronto in camerino con Ale Antonietti. Non è con una delle sue corteggiatrici a scontrarsi questa volta l’ex fidanzato di Martina De Ioannon. Prima di arrivare al momento teso, Ciro ha parlato del suo percorso, dopo giorni di assenza nelle ultime registrazioni che hanno fatto insospettire, avendo portato in esterna Elisa e Ale. Con quest’ultima è scattato anche un bacio.

Elisa, invece, si è lasciata andare a qualche confessione legata a un momento doloroso, che riguarda la morte del nonno. Si è accesa comunque una discussione tra loro oggi in studio, in quanto la corteggiatrice si è chiesta come mai non fosse scattato anche tra loro un bacio. Solimeno ha ammesso di aver evitato per rispettare Alessia. Registrazione più complicata per Sara Gaudenzi, che ha portato in esterna sia Alessio Rubeca che Matteo Stratoti e ha baciato entrambi.

Il secondo, in studio, ha iniziato a tenere “un atteggiamento aggressivo”, secondo le anticipazioni. Pare che sia arrivato, addirittura, a “minacciare sia Alessio che Ciro”, tanto che gli spettatori presenti si sarebbero scaldati. Va precisato che Matteo, nei giorni scorso, ha palesato di avere dei sospetti, in quanto Ciro e Sara hanno la possibilità di parlare fuori tra loro, in quanto la redazione non vieta un rapporto di amicizia tra tronisti. Il punto è che Solimeno è amico di Alessio.

Pertanto, Matteo ha iniziato a sospettare che Ciro faccia da tramite tra loro. Questo è stato totalmente smentito dai diretti interessati. Probabilmente, però, i dubbi non sono passati e Stratoti ha dato di matto. Alla fine, è anche intervenuta Maria De Filippi, la quale ha rivelato di aver trovato la sua reazione nei confronti di Sara un po’ troppo forte. Dopo la registrazione, la Gaudenzi si è anche sentita male, per ciò che è accaduto. Non solo, le anticipazioni parlano di una rissa sfiorata tra Matteo e Ciro. Si pensa, però, che il momento non andrà in onda.

Anticipazioni Trono Over: tensioni per Marina, nessuna novità su Giorgio e Gemma

Cos’è accaduto, invece, nel Trono Over? Tutto è iniziato con il ritorno di Elisabetta Gigante, la quale aveva lasciato il programma. La dama ha spiegato di aver sentito Sebastiano Mignosa in questi giorni, ma senza particolari risultati. Nel frattempo, un altro cavaliere l’ha cercata, ovvero Stefano. Al contrario, Sebastiano non è tornato in studio. A generare tensioni ci ha pensato Marina, la quale è stata al centro di un acceso scontro con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Intanto, è tornata anche Sabrina Zago, che continua la frequentazione con Davide. I problemi sono iniziati quando è uscito fuori che Marina ha chiamato il cavaliere scusandosi per come si erano lasciati. Invece, Rosanna Siino ha deciso di chiudere in maniera definitiva con Alessio Pili Stella, che continua a conoscere Deborah. Inaspettatamente non ci sono novità su Gemma Galgani. In molti si aspettavano che in questa registrazione avrebbero parlato di Giorgio Manetti, che in questi giorni ha palesato il suo desiderio di riavvicinarsi alla storica dama torinese.