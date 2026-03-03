Uomini e Donne anticipazioni: mistero Ciro, è sparito! Cinzia nella bufera per un video

Mentre un video che fa il giro dei social ha portato Cinzia Paolini nella bufera, durante la nuova registrazione di Uomini e Donne incuriosisce l’assenza di Ciro Solimeno. Dopo ieri, anche oggi il tronista non è entrato in studio. Non si hanno, al momento, notizie sull’ex fidanzato di Martina De Ioannon. Nel frattempo, la sua collega, Sara Gaudenzi, è apparsa stanca e furiosa con i suoi corteggiatori. Invece, nel Trono Over, tra le tensioni è arrivato anche un momento emozionante per una nuova coppia!

Trono Over registrazione: nuova coppia Over e Cinzia nella bufera

Una coppia ha lasciato il programma di Maria De Filippi, inaspettatamente. Si tratta di quella composta da Atlanta e Lanfranco. Dopo aver mandato avanti una conoscenza di settimane, ecco che la dama e il cavaliere, arrivati nel parterre in questa edizione, hanno deciso di iniziare una nuova relazione fuori. Invece, Edoardo e Paola non hanno preso parte alla registrazione di oggi. Al contrario, era presente Cinzia Paolini, come riporta Lollo Magazine.

La discussa dama ha nuovamente ricevuto gli attacchi di Tina Cipollari. Dopo le polemiche della registrazione di ieri, oggi si è ritrovata Cinzia al centro degli attacchi. L’opinionista ha mostrato un video che in questi giorni ha fatto il giro dei social. Nel filmato in questione, è possibile vedere la Paolini vantarsi di far parte del parterre di Uomini e Donne, ballando in un locale con la locandina. Infine, si sono accese le tensioni anche con Alessio Pili Stella e Debora, che hanno litigato tra loro.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara stanca, Ciro ancora assente

Sara Gaudenzi ha portato in esterna Matteo Stratoti, che oggi ha mostrato i suoi dubbi in merito all’amicizia che c’è tra il suo rivale Alessio e Ciro Solimeno. La tronista ha deciso di raggiungere Matteo, dopo la registrazione di ieri, in camerino e qui hanno litigato molto. Sara è apparsa stanca e furiosa, mentre ha affrontato in studio entrambi i corteggiatori in studio, ammettendo di essere arrivata al limite per le loro reazioni.

Intanto, Ciro Solimeno anche oggi non ha preso parte alla registrazione. In studio era presenta solo una sua corteggiatrice. La sua assenza genera sospetti, in quanto già ieri non ha preso parte alla registrazione. Proprio nella puntata andata in onda oggi, Maria De Filippi l’ha bacchettato chiedendogli di calmarsi, di fronte alla sua reazione spropositata durante lo scontro con Alessia.