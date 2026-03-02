Uomini e Donne anticipazioni: giallo sul Trono Over e il ritorno della ‘regina Gemma’

Oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, con una Gemma Galgani che è tornata al centro della scena. La dama torinese si è ripresa il suo posto da protagonista, ancora una volta, con le sue esterne. Ma non è stata lei al centro delle più grosse polemiche. Infatti, altri Over hanno movimentato lo studio di Canale 5 con nuovi scontri e polemiche. Per quanto riguarda il Trono Classico, ancora nessuna novità per quanto riguarda un eventuale nuovo tronista. Si è parlato, alla fine, solo di Sara Gaudenzi.

Nuova registrazione Trono Over: Alessio e Debora al centro di un mistero

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata con Gemma Galgani. Maria De Filippi ha fatto trasmettere le esterne. La storica dama torinese è così tornata al centro della scena, dopo essersi vista a Torino con un nuovo cavaliere sceso per lei. Alla fine, però, Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza. Poi è arrivato il turno di Edoardo Nestori, il quale è uscito con Anita e Maria. Non solo, ha anche risentito Paola. Proprio per questo motivo sono nate delle discussioni in studio.

Le anticipazioni segnalano che c’è stato uno scontro anche con Alessio Pili Stella e Debora, i quali hanno raccontato la loro ultima uscita al centro studio. Non si è compreso, però, se ci sia stato un bacio oppure no tra loro. Questo perché lei ha negato, mentre lui ha assicurato che c’è stato. Mario Lenti non ha preso parte alla registrazione, probabilmente ancora per motivi di lavoro.

Trono Classico anticipazioni: Sara Gaudenzi sotto accusa

Dopo ciò che è successo nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Rubeca e Matteo Stratoti. Al primo ha fatto conoscere sua nonna ed è scattato un nuovo bacio. Anche con Matteo c’è stato un bacio e Alessio non ha reagito bene. Quest’ultimo crede che la tronista dia più attenzioni al suo rivale ed è nata così una nuova lite tra loro. Sara ha comunque dichiarato di non avere ancora una preferenza. Di Ciro Solimeno, invece, non si è parlato e non è neppure entrato in studio.