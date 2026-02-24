Uomini e Donne anticipazioni: due Over quasi sbattuti fuori, Sara perde ancora pezzi

Nuove tensioni si sono accese nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione di ieri. Le anticipazioni segnalano una Tina furiosa, con una richiesta importante: mandare a casa due Over. Stiamo parlando di Cinzia e Mario, che proprio non convincono i due opinionisti. Intanto, nel Trono Classico, i due tronisti rimasti in corsa continuano ad accusare colpi.

Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia e Mario, ancora sospetti

Secondo le anticipazioni riportate da Lollo Magazine, la registrazione di ieri è iniziata con Mario Lenti e Cinzia Paolini. Quest’ultima ha fatto infuriare persino Maria De Filippi quando sono state registrate le nuove puntate settimana scorsa. Gli opinionisti hanno dei forti sospetti sui due Over. In particolare, credono che si siano messi d’accordo, per via dei loro strani movimenti in studio. Ebbene ora Cinzia e Mario hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza.

Tina Cipollari ha continuato a mostrare i suoi sospetti, tanto che ha chiesto a gran voce di far uscire fuori dal programma entrambi. L’attenzione si è poi spostata su un altro discusso cavaliere, ovvero Sebastiano Mignosa. Quest’ultimo si è seduto al centro studio con due nuove dame, con le quali ha appena iniziato una frequentazione. Elisabetta non se n’è rimasta in disparte ed è intervenuta per attaccarlo. La dama ha raccontato che, nei giorni scorsi, si sono sentiti e che lui le avrebbe addirittura chiesto di uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne registrazione: Sara perde ancora pezzi, tensioni per Ciro

Nuovi problemi per Sara Gaudenzi, il cui Trono sembra ormai fortemente colpito in modo abbastanza negativo. La tronista ha portato in esterna Matteo Stratoti, recandosi da lui a Milano. Qui tra loro è scattato un nuovo bacio. Ed ecco che in studio è arrivata la reazione negativa di Alessio Rubeca, il quale ha deciso di andare via. Tornerà o farà come Jakub, Marco e Simone? Sara ha assicurato che andrà a riprenderlo.

Invece, Ciro Solimeno ha tentato di ricostruire un legame solido con Martina. La corteggiatrice, però, è davvero arrabbiata con il tronista e non ha ceduto. Infatti, gli ha assicurato che non si sarebbe presentata. Ma ecco che poi ha cambiato idea e ieri era presente in studio. Tra loro, però, ci sono stati nuovi litigi. Questo perché Ciro ha ammesso di non riuscire ad accettare questo lato del carattere di Martina, la quale è rimasta male. Allo stesso tempo, la ragazza ha deciso di restate comunque alla sua corte.