Uomini e Donne anticipazioni, scoppia il caos: De Filippi furiosa dietro le quinte

Si mette male per Cinzia Paolini a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione di oggi. La dama è stata invitata a lasciare il programma, mentre Maria De Filippi dietro le quinte avrebbe reagito davvero male a ciò che è accaduto. Nel frattempo, anche Sara Gaudenzi è finita sotto attacco.

Trono Over anticipazioni: Cinzia Paolini nella bufera, Maria furiosa

La registrazione, come riporta Lollo Magazine, è iniziata dal Trono Over e da ciò che è accaduto ieri tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. Quest’ultima si è ritrovata sola al centro studio, in quanto il cavaliere non ha potuto essere presente oggi per motivi di lavoro. La donna è stata accusata un po’ da tutti, compresi gli opinionisti. Infatti, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono detti convinti che dovrebbe lasciare il dating show. Questo perché ha ammesso di essere lì solo per Mario, il quale però non vuole iniziare una relazione fuori con lei. Così è scoppiato il caos in studio, con Cinzia che ha dimostrato di non voler lasciare la sedia.

La registrazione è durata solo un’ora, in quanto pare che Maria si sia “abbastanza arrabbiata dietro le quinte”, proprio per la Paolini. Lorenzo Pugnaloni su Instagram scrive che la dama “non si sarebbe dovuta presentare dato che Mario non c’era”, visto che dice di essere lì solo per lui. I due opinionisti restano convinti del fatto che i due si siano messi d’accordo e De Filippi ha fatto sapere che, dopo la serata di ieri trascorsa con Cinzia, Lenti ha chiesto alla redazione di far scendere di nuovo la dama che voleva conoscerlo e che non aveva accettato.

Gianni ha così fatto notare a Cinzia che Mario non è poi così interessato a lei. Intanto, la Paolini ha dichiarato che in realtà non voleva prendere parte alla registrazione, vista l’assenza di Mario. La redazione, però, l’avrebbe smentita.

Uomini e Donne nuova registrazione: caos anche per Sara Gaudenzi sotto attacco

Ciro Solimeno non ha preso parte alla registrazione. Invece, Sara Gaudenzi sì. La tronista ha portato in esterna Matteo, il quale si è aperto sul suo turbolento passato. Non solo, si sono anche baciati. In studio, Alessio Rubeca non ha reagito bene vedendo i due così coinvolti. Alla fine, a causa delle varie tensioni, Sara non ha ballato con nessuno dei due. Tina e Gianni hanno attaccato la Gaudenzi oggi, ma non si conoscono i dettagli. Inoltre, lei avrebbe smentito il fatto di essersi messa d’accordo con Ciro per far scendere Alessio (amico appunto del tronista).