Uomini e Donne anticipazioni, due Over sotto accusa: “Vi siete messi d’accordo!”

Nel pomeriggio gli Over, i tronisti e i corteggiatori si sono ritrovati in studio per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni segnalano nuove svolte per i vari protagonisti. Il ritorno di Mario Lenti ha creato il caos in studio, in quanto ha deciso inaspettatamente di riprendere la conoscenza con una discussa dama e non si tratta di Gemma Galgani. Mentre gli opinionisti si sono scaldati nella fase del Trono Over, i tronisti hanno affrontato i loro problemi durante lo spazio a loro dedicato.

Trono Over anticipazioni: il ritorno di Mario Lenti genera il caos

Ad aprire le danze è stato Mario Lenti, come riporta Lollo Magazine. Il discusso cavaliere è tornato ufficialmente nel parterre, dopo giorni. Infatti, nelle scorse settimane, durante una recente registrazione, è stata segnalata la sua assenza. Ebbene Mario ha deciso, inaspettatamente, di riprendere la conoscenza con Cinzia Paolini. Inoltre, per lui è scesa una donna che avrebbe voluto conoscerlo, ma che non l’ha colpito.

La conoscenza di Mario e Cinzia ha generato un certo malumore nello studio di Canale 5. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno accusato entrambi di essersi messi d’accordo per continuare a stare al centro dell’attenzione. Gran parte del tempo ha visto i due protagonisti, in quanto gli opinionisti hanno anche chiesto di farli uscire dal programma, come coppia. Nel frattempo, la Paolini sta uscendo con Michele.

Trono Classico Uomini e Donne: Ciro perde di nuovo le sue corteggiatrici

Ciro Solimeno ha cambiato nuovamente rotta. Infatti, ha deciso di andare a riprendere Alessia Antonetti, che lui stesso aveva deciso di eliminare nella scorsa registrazione. Di fronte a questo suo cambiamento, le altre corteggiatrici non hanno reagito bene. Infatti, Elisa e Martina hanno deciso di andare via. Dunque, ancora una volta, l’ex fidanzato di Martina De Ioannon si ritrova a dover cercare di trattenere le ragazze alla sua corte dopo le sue mosse.

Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, il suo Trono sta andando, inaspettatamente, avanti. Ha portato in esterna Alessio Rubeca, con il quale è scattato un bacio. Invece, con Matteo si è vista in camerino, dove ha avuto un confronto. In particolare, la tronista qui ha ammesso di essere rimasta delusa dal fatto che lui l’aveva baciata dopo averle detto una frase particolare. Pertanto, Sara ha iniziato a pensare di non piacere davvero al corteggiatore.