Uomini e Donne anticipazioni: una scelta finisce male, studio in rivolta

Oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, nel Trono Over è accaduto di tutto. Gemma ha rispedito a casa un ex cavaliere, tornato nel programma per lei. Ma il colpo di scena vero l’hanno riservato Edoardo e Paola. Probabilmente lui immaginava di mettere su una scelta speciale e romantica. Alla fine, si è ritrovato a vivere una situazione davvero imbarazzante. Non mancano le novità su Sara e Ciro.

Trono Over anticipazioni: due di picche di Gemma, una ‘non scelta’ spietata

Come riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha accolto in studio un ex cavaliere. Quest’ultimo è Fabrizio e, in passato, aveva deciso di partecipare al programma per conoscere Aurora Tropea. Ma ecco che la storica dama torinese ha poi deciso di non iniziare questa frequentazione e di non accettare il suo corteggiamento. In questi giorni, il pubblico sta assistendo a una fase ‘drammatica’ del percorso di Gemma, sempre più presa da Mario Lenti.

Intanto, Sebastiano Mignosa si è recato da Elisabetta per cercare di riconquistarla. La dama, però, ha deciso davvero di chiudere definitivamente con lui, dopo gli ultimi avvenimenti. Spazio poi a Edoardo e Paola, i quali sono stati sul punto di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere ha rivelato di voler andare via con la dama, facendole una dichiarazione che ha sorpreso tutti in studio. Lei, però, gli ha risposto con un no.

Una scelta finita male per Edoardo. Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno reagito bene, tanto che hanno attaccato Paola. Non solo gli opinionisti, ma anche altri presenti in studio si sono scagliati contro la dama. Infatti, le anticipazioni segnalano che tutti sono rimasti male di fronte alla reazione di lei. Questo perché pare che Paola abbia trattato il cavaliere e la sua richiesta in modo “molto superficiale e scostante”.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro elimina Alessia e bacia Martina

A dare inizio alla fase del Trono Classico di questa registrazione è stato Ciro Solimeno. Come avevano riportato varie segnalazioni sul web, il tronista ha portato in esterna Martina all’EUR. Tra loro c’è stato un bacio. Le segnalazioni parlavano di Alessia Messina, ma in realtà era Martina la corteggiatrice avvistata con Ciro. Non solo, Solimeno ha addirittura eliminato Alessia oggi pomeriggio.

Sara Gaudenzi sta andando avanti con il suo Trono, dopo l’addio a Jakub e Marco. Sta continuando a conoscere Alessio Rubeca e si sono anche baciati. Mattia, invece, sembra essere rimasto in panchina.