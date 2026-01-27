Uomini e Donne anticipazioni: Gemma sceglie se restare oppure no, due assenze

Oggi pomeriggio i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over sono tornati in studio per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Questa volta, è durata solo due ore e non vi sono stati particolari colpi di scena. Il pubblico presente in studio ha notato delle assenze, mentre Gemma Galgani ha deciso di restare ancora fissa nel parterre. Per quanto riguarda i ‘giovani’, ci sono delle novità su Ciro, mentre per Sara la situazione è ancora abbastanza incerta.

Anticipazioni Uomini e Donne: tra gli Over due assenti, Gemma resta

Il Trono Over ha visto, inizialmente, protagonisti Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. Questa volta, come riporta Lollo Magazine, il cavaliere si è esposto. Infatti, ha deciso di leggerle una lettera, con la quale le ha proposto di ricominciare a conoscersi. Invece, lei gli ha consegnato un lucchetto, che dovrebbe posizionare in un punto ben preciso di Ponte Milvio a Roma, ovvero dove solitamente gli innamorati lo usano come gesto dichiarazione d’amore.

Spazio anche a Gemma Galgani, la quale alla fine non ha lasciato il programma, come si poteva immaginare. La storica dama torinese, nella passata registrazione, aveva minacciato di andare via, dopo anni trascorsi nel parterre. Al centro studio, si è comunque presa il suo momento per sfogarsi. Alla fine, il sorriso le è tornato quando ha deciso di intraprendere una conoscenza con un cavaliere arrivato proprio per lei.

Tra i cavalieri, il pubblico presente in studio ha notato l’assenza di Mario Lenti e anche quella di Arcangelo. Pare che il primo si sia assentato per motivi legati al lavoro. Inoltre, non sono passate inosservate varie new entry nei parterre.

Trono Classico anticipazioni: Sara ancora in bilico, primo bacio per Ciro

Nessuna novità su Sara Gaudenzi, il cui Trono naviga in alto male. Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che, nella registrazione di oggi, non si è parlato di lei. Dopo l’uscita di scena di Marco e Jakub, le cose sono drasticamente cambiate, al punto che la stessa tronista ha annunciato che se non scenderanno per lei altri corteggiatori metterà fine al suo percorso. Invece, Ciro Solimeno sta andando avanti con la sua esperienza sul Trono.

Per lui è arrivato il primo bacio da tronista, con Alessia Messina. Nel frattempo, continua a conoscere Elisa, che ha raggiunto in camerino dopo la passata registrazione. Qui l’ha accusata di non provare un reale interesse nei suoi confronti.