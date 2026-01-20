Uomini e Donne anticipazioni, Gemma e Sara pronte ad andare via! Lacrime e minacce

Nuova e scoppiettante registrazione di Uomini e Donne, quella di oggi che andrà in onda con le prossime puntate. Anche stavolta, protagoniste della scena del Trono Over e del Trono Classico sono state Gemma Galgani e Sara Gaudenzi. Entrambe hanno palesato l’ipotesi di lasciare il dating show di Maria De Filippi! A colpire è soprattutto la minaccia della storica dama torinese, da tempo grande protagonista del programma.

Trono Over anticipazioni: Gemma minaccia di lasciare Uomini e Donne

La registrazione, secondo quanto si legge su Lollo Magazine, è iniziata da Gemma, Mario Lenti, Isabella e un’altra dama. Proprio nella puntata andata in onda oggi, Maria De Filippi ha messo Mario con le spalle al muro. Ed ecco che il cavaliere, grazie alla Galgani, è tornato al centro studio nella nuova registrazione. Qui la dama torinese si è lamentata per non aver ricevuto neppure gli auguri di compleanno da parte di Lenti. Ciò è accaduto mentre Isabella ha deciso di chiudere la conoscenza. Con l’altra dama, invece, è scattato un bacio. Ebbene Gemma si è poi intromessa nel confronto tra Tiziana e Mauro, che si stanno conoscendo.

A replicare a Gemma non è stata Tina Cipollari, assente in studio oggi, bensì Tinì Cansino. Quest’ultima l’ha attaccata e c’è stato uno scontro tra loro. Si è unita alle discussioni Barbara De Santi, che ha accusato Tiziana di essere una persona falsa. Anche Elisabetta si è scagliata contro di lei. Si è così acceso un caos, con Gemma che ha addirittura minacciato di lasciare la trasmissione in lacrime.

Ciro Solimeno, capendo che non stava bene, le ha portato un bicchiere d’acqua. Alla fine, la Galgani ha lasciato lo studio e si è recata dietro le quinte. A parte questo caos, con il Trono Over si è parlato della nuova conoscenza di Barbara, già chiusa. Alessio Pili Stella, invece, sta conoscendo Deborah. Rosanna Siino si è seduta nella postazione delle corteggiatrici per provocare, a quanto pare, e si è detta sospettosa di entrambi. Sabrina Zago e Federico Mastrostefano non hanno preso parte alla puntata.

Trono Classico: Sara Gaudenzi vicina a lasciare il programma

Ciro Solimeno ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, che si chiama Martina, e Ale. Entrambe hanno attaccato Elisa. Invece, Sara Gaudenzi ha deciso di eliminare Raien, restando solo con Simone Bonaccorsi. Dopo le uscite di scena di Marco e Jakub, che hanno deciso volutamente di lasciare la corte della tronista. Ora che è rimasto solo Simone, Sara si ritrova in bilico, tanto che, come riprota Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ha chiesto altri corteggiatori, altrimenti lascerà il Trono.