Uomini e Donne: Maria De Filippi smaschera Mario, ma non finisce qui

Maria De Filippi mette Mario Lenti a Uomini e Donne con le spalle al muro, ma questo evidentemente non basta. Il pubblico non si fida per nulla del padre dell’ex dama Claudia Lenti. Il modo con cui continua a tenere in bilico Gemma Galgani non convince proprio nessuno, in particolare i due opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari continuano ad attaccarlo, trovando il suo comportamento sempre contraddittorio. Il motivo? Dice di non voler avere una relazione con Gemma, ma poi finisce sempre per stuzzicarla e attirare la sua attenzione. E così viene chiamato al centro studio per dare spiegazioni, continuando a essere sotto le luci dei riflettori.

Giorni fa, Tina ha fatto notare che il fatto che la Galgani sia ormai un personaggio noto del mondo dello spettacolo, che viene spesso invitata in programmi come Verissimo, attrae parecchio il discusso cavaliere. Di recente, ecco che lo stesso Mario è approdato nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha confermato di non essere interessato alla Galgani. Allora perché continua a illuderla? Chiaramente, il sospetto è sempre lo stesso. Nella puntata in onda oggi, Maria De Filippi intuisce che Mauro, la nuova conoscenza di Gemma, abbia gli stessi sospetti.

Pertanto, la conduttrice chiede al cavaliere di dire cosa pensa di Mario. Mauro svela di essere convinto del fatto che Lenti stia seguendo un piano ben preciso, che gli permetterebbe di restare il più possibile al centro studio. Ma di un’altra cosa è certo: “Può essere che non sono quello giusto per lei, ma il tempo passa per tutti”. Un’opinione condivisa da molti telespettatori e presenti in studio. Gianni crede che Mauro abbia pienamente ragione e che Mario stia tenendo il piede in due scarpe, mentre conosce anche Isabella. Inoltre, Sperti spera che Gemma non ci ricaschi.

La speranza di Gianni viene annientata dalla stessa Galgani, che nella registrazione di ieri, secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, cade nello stesso errore riavvicinandosi a Lenti! Eppure nella puntata di oggi, registrata qualche giorno fa, la storica dama torinese appare convinta: “No, non c’è più nessuna possibilità d’appello. Su di me non potrà più contare, neanche ora con questa pagliacciata”. Intanto, l’intero studio applaude agli attacchi contro Mario. Maria nota, però, che solo una persona non risulta d’accordo ed è Cinzia. Quest’ultima difende Lenti.

La discussa dama, tornata nel parterre dopo la rottura con Rocco, racconta di aver ricevuto, quando era fuori dal programma, dei messaggi d’affetto da parte di Mario sui social network. A questo punto, De Filippi chiede a Lenti se ci sia interesse da parte sua. Ancora una volta, il cavaliere si contraddice e questo alla conduttrice non sfugge. Mario dice, infatti, di sì e Maria si chiede come mai allora non ha ancora chiesto il suo numero, preferendo invece contattarla sui social quando lei, tra l’altro, non faceva più parte del programma.

Lenti è in difficoltà e sembra che De Filippi, con una sola domanda, sia riuscita a fargli cadere la maschera. Ma il cavaliere cerca di restare in piedi, dicendo di volersi concentrare solo su Isabella. Intanto, Cinzia ci gira un po’ intorno per poi rivelare alla fine di essere interessata a Lenti.

Nonostante ciò, quest’ultimo sembra non voler iniziare con lei una conoscenza, decisione che risulta contraddittoria visto che ha appena detto di essere interessato e che ha appena scoperto di essere ricambiato. Sebbene sia uscito fuori tutto questo, Maria fa andare avanti Lenti con il suo percorso. Nel frattempo, Isabella decide di continuare con lui la conoscenza, ritenendo però che in realtà lui non riesca ancora ad aprire il suo cuore dopo la morte della moglie.