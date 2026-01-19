Uomini e Donne anticipazioni: Gemma non si recupera, Sara è ormai ‘finita’

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Gemma Galgani non ha imparato nulla dagli errori del passato. Invece, Sara Gaudenzi resta a galla, sebbene le cose stiano andando davvero malissimo nel suo Trono. La registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate, vede loro due protagoniste.

Trono Over anticipazioni: Gemma Galgani se le cerca

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, è tornata Gemma Galgani al centro studio. Questa volta, la dama torinese si è detta certa del fatto che Mario Lenti sia davvero interessato a lei. Allora quale sarebbe il problema? Secondo Gemma, il cavaliere avrebbe paura degli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. L’ennesimo errore da parte della Galgani, che sembra proprio non riuscire ad aprire gli occhi. Mario ha chiaramente dichiarato di non essere interessato ad avere una relazione con lei. Allo stesso tempo, continua a stare al centro studio proprio grazie a Gemma, cercando continuamente confronti inutili.

Tina e Gianni, così come anche i telespettatori, hanno più volte fatto notare che l’impressione è che Lenti tenga in bilico la Galgani consapevole della sua notorietà. Allo stesso tempo, si starebbe proteggendo dicendo esplicitamente di non essere interessato. In questo modo, va a illudere Gemma. Anche nella registrazione di oggi, come ha fatto anche a Verissimo, Mario ha confermato di volere solo un’amicizia con la storica dama. Nonostante ciò, creando un certo nervosismo, la Galgani continua dritta per la sua strada.

L’appuntamento è andato avanti con Sabrina Zago, la quale sta conoscendo Nicola e Carlo. Quest’ultimo ha deciso di fare un passo inaspettato, lasciando il programma. Dopo due mesi di conoscenza e varie sue dichiarazioni d’amore, ormai Carlo si è convinto del fatto che la dama non riesca a provare dei sentimenti importanti per lui.

Spazio anche ad Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Tra loro ci sono ancora tensioni, in quanto lui ha dei sospetti sull’avvocatessa, trovando poco credibile questo suo improvviso interesse nei suoi confronti. La dama, ovviamente, ha negato tutto. Sebbene ci sia stato un chiarimento tra loro, pare che proprio oggi la conoscenza sia ormai finita.

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi perde credibilità: il Trono ormai è scoppiato

Sembrava essere arrivato il finale per il Trono di Sara, che si è ritrovata a salutare sia Jakub che Marco. Entrambi hanno lasciato volutamente la sua corte. Ma ecco che la Gaudenzi non si è buttata giù e ora va avanti con la conoscenza con Simone Bonaccorsi. Le cose tra loro, d’altronde, sembrano andare abbastanza bene, anche se a molti telespettatori risulta il tutto poco credibile oggi.

Infatti, molti avevano già visto nascere qualcosa di interessante tra Sara e Marco. Alla fine, nulla di fatto. Poi si sono un po’ tutti convinti che la Gaudenzi fosse interessata particolarmente a Jakub. L’assenza di entrambi non convince il pubblico, visto che ormai da tempo la tronista stava conoscendo gli altri due.

Oltre Simone, alla corte di Sara resta anche Raien, il quale però si è sentito messo da parte. Crede che la tronista sia fredda con lui e si sente spesso giudicato in modo superficiale. In effetti, la stessa Gaudenzi ha ammesso di “avere difficoltà nel seguirlo nei discorsi”. Ci ha tenuto, però, a precisare di essere davvero interessata a lui. Raien, così, ha deciso di restare alla sua corte. Difficile pensare che ora il Trono di Sara possa appassionare il pubblico.