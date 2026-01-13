Uomini e Donne anticipazioni, Sara flop: Trono a rischio, Rosanna va via in lacrime

Momenti di tensione nel Trono Over, durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi. Non solo, anche nel Trono Classico la situazione si sta facendo sempre più tesa per i due protagonisti rimasti, ovvero Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno. Mentre il percorso della prima sembra essere decisamente in bilico, l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha deciso di andare avanti con il suo Trono.

Anticipazioni registrazione: Rosanna lascia lo studio in lacrime

Partendo dal Trono Over, secondo quanto riporta Lollo Magazine, Sebastiano Mignosa ha cercato di riconquistare Elisabetta dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Si è presentato con i fiori e i biglietti del cantante che ama di più, ovvero Gigi D’Alessio. Di fronte a questi gesti, la dama alla fine ha scelto di andare avanti con la conoscenza. Invece, è andata male a Gemma Galgani, in quanto Marco ha ammesso di non voler più continuare la frequentazione non sentendosi coinvolto.

Le tensioni si sono particolarmente accese con Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due sono usciti insieme e lui le ha lasciato il numero. La dama, però, inaspettatamente ha deciso poi di non accettarlo, in quanto ha scoperto che ha cercato di avere un confronto con la sua ex fiamma ed ex cavaliere, Giuseppe. I due uomini si sono chiariti e Rosanna non lo accetta, tanto che oggi ha abbandonato lo studio in lacrime!

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara in bilico, Ciro resta

Brutte notizie per Sara Gaudenzi, che si ritrova con il Trono a rischio. Innanzitutto, molti telespettatori stanno polemizzando sui social network dopo aver scoperto, scorsa settimana, che Marco ha deciso di andare via. Tanti tifavano per lui, ma a quanto pare la conoscenza è giunta al capolinea prima del previsto. Sara non ha neppure cercato di fermarlo. E ora ha perso anche Jakub, il quale non si è presentato nella registrazione di oggi di Uomini e Donne.

La tronista ha deciso di raggiungerlo, secondo le anticipazioni, in questi giorni per avere un chiarimento. Ma Jakub ha ammesso, com’è stato possibile capire dal video trasmesso in studio, che non vede un futuro tra loro. Sara non ha reagito bene ed è rimasta solo con Simone alla sua corte. Bisogna ora capire se scenderanno altri corteggiatori oppure se metterà così fine al suo Trono.

Ciro Solimeno, invece, è al centro di un caos che ha fatto scoppiare lui stesso. Tramite un altro video pubblicato oggi su Witty, il tronista ha spiegato di aver scelto di parlare ora perché stavano arrivando delle segnalazioni alla redazione sul segreto che custodiva con Martina De Ioannon. Inoltre, si è detto deluso dal fatto che la sua ex fidanzata non si è esposta per nulla sul caso. Oggi in studio, durante la registrazione, Tina Cipollari l’ha sostenuto. Alla fine, Ciro ha deciso di andare avanti con il suo Trono.