Uomini e Donne anticipazioni: lacrime e show con Sebastiano, sospetti per Ciro

Per i protagonisti di Uomini e Donne è arrivata la seconda registrazione di questo nuovo anno. Non sono mancati gli scontri nel Trono Over, mentre per quanto riguarda i tronisti questa volta in studio è stato protagonista solo Ciro Solimeno tra scontri e accuse. In particolare, a creare tensioni ci ha pensato Sebastiano, oltre che Gemma ed Edoardo.

Trono Over anticipazioni: lacrime e forti delusioni nella nuova registrazione

La registrazione di ieri è partita da Sebastiano Mignosa, come riporta LolloMagazine. Il cavaliere è uscito con Manuela, una dama che nella registrazione del giorno prima è scesa per lui. Elisabetta non ha ancora digerito questa sua scelta, tanto che in studio ieri ha iniziato ad attaccare entrambi. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che questo scontro è durato addirittura “circa 45 minuti”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti più volte per dire la loro sulla questione. Elisabetta, però, non si è fermata e ha preteso che Sebastiano eliminasse Manuela. Il cavaliere ha spesso cambiato idea, ripensandoci più volte. Alla fine, Sebastiano ha eliminato Manuela, ma non ha risolto nulla. Infatti, su consiglio di Tina, Elisabetta ha deciso comunque di chiudere questa conoscenza.

Prima della sua eliminazione, Manuela ha dato vita a un vero e proprio show. “Fa prima una battuta dicendo che lei era una tigre, che avrebbe voluto sbranarlo… e poi si alza e lo bacia a stampo”, si legge tra le anticipazioni. Spazio poi a Magda e Isabella. La prima non ha trattenuto le lacrime e ha deciso di chiudere con Mario Lenti, definitivamente. Isabella è intervenuta, cercando di prendere le difese del cavaliere.

Un blocco ha visto protagonisti anche Edoardo e Paola. Quest’ultima ha ricevuto la stessa delusione di Elisabetta, quando lui ha deciso di far scendere la nuova dama Sabrina. Non solo, ha anche chiesto il numero a Lucia, che ha rifiutato. Spazio poi ad Alessio Pili Stella, che alla fine ha accettato l’invito di Rosanna Siino. Tra loro procede tutto bene.

Infine, Gemma Galgani sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma è stata attaccata da tutti nella registrazione di ieri. La storica dama torinese si è scontrata, in particolare, con Elisabetta, alla quale ha lanciato accuse pesanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: la preferenza di Ciro Solimeno

Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa e Alessia Antonetti. Le altre corteggiatrici, però, non hanno reagito bene. Inoltre, Alessia Messina ed Elisa si sono scagliate contro la Antonetti, dandole della costruita. Sono intervenuti anche Tina e Gianni sulla questione. Alla fine, Solimeno ha ammesso di avere una preferenza: Alessia Messina. Sembra, inoltre, che come gli opinionisti anche Ciro abbia dei dubbi sulla Antonetti.