Uomini e Donne anticipazioni: Over scuote gli animi, un addio farà discutere

Iniziano le registrazioni di Uomini e Donne del 2026, con la prima svolta oggi, 5 gennaio. Ci sono delle novità legate al parterre del Trono Over e non solo. Infatti, le anticipazioni parlano anche di alcune svolte nel Trono Classico. In particolare, Cristiana si è detta pronta alla scelta, mentre nel percorso di Sara è accaduto qualcosa che sicuramente farà dispiacere i fan. Il tutto è accaduto mentre un Over ha creato molte tensioni in studio.

Trono Over anticipazioni: Mario Lenti scuote gli animi in studio

Secondo quanto riporta LolloMagazine, è iniziato tutto con Mario Lenti, che sta portando avanti la sua conoscenza con Isabella. Tra loro c’è stato anche un bacio, tanto che l’impressione in studio è stata quella che ci fosse un’atmosfera serena. Ma ecco che è uscito fuori che Mario ha rivisto Magda e che si sono baciati. Lenti ha tentato di ridimensionare quanto accaduto, lasciando delusa Madga. Non solo, il cavaliere ha nuovamente scosso gli animi quando ha ammesso di provare interesse per Cinzia Paolini. Quest’ultima, però, gli ha dato un bel due di picche, dichiarando di non voler riprendere la frequentazione.

Rosanna Siino, invece, ha deciso di fare un passo avanti con Alessio Pili Stella, invitandolo a cena. Il cavaliere, inizialmente, sembrava voler restare sulle sue. Alla fine, però, ha accettato di rivederla e ha anche ammesso di aver pensato molto a lei ultimamente. Per quanto riguarda Carlo e Sabrina Zago, hanno trascorso insieme le festività. Lui le ha proposto di uscire insieme da Uomini e Donne. Sabrina, però, ha rifiutato l’invito, spiegando di volere ancora del tempo, soprattutto perché vorrebbe conoscere anche Cristian.

Sta andando avanti la conoscenza tra Edoardo e Paola. Lui l’ha raggiunta a Catania e lì è scattata la passione. Per il cavaliere sono arrivate tre nuove dame, ma ha deciso di tenerne solo una, Sabrina. Paola non ha preso bene la notizia. Barbara De Santi ha sostenuto la dama, ritenendo che Edoardo non sia poi così preso. Sta proseguendo anche la frequentazione tra Elisabetta e Sebastiano. Sono stati per ben dieci giorni a casa di loro, ma sono nati dei problemi.

Mentre lei vorrebbe mantenere le distanze, lui preferirebbe condividere la camera da letto. Così, Sebastiano ha approfittato dell’arrivo di una nuova dama, Manuela, per iniziare un’altra conoscenza. Elisabetta non ha comunque reagito bene.

Anticipazioni Uomini e Donne: fine della ‘storia’ tra Sara e Marco

Dopo la scelta di Flavio Ubirti, oggi Cristiana Anania ha annunciato che settimana prossima farà la sua. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano, dunque, che la tronista farà ora le esterne di un giorno, con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro. Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, ecco che è arrivata una svolta spiacevole. Marco Veneselli, tanto amato dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma. Un’eliminazione, la sua, che sicuramente farà discutere.

Infatti, molti già tifavano per la nascita di questa coppia nel Trono Classico. Oggi, dopo le festività, Marco ha confermato di voler andare via, in quanto si è reso conto di non aver pensato molto a Sara dopo l’ultima registrazione. La Gaudenzi non ha cercato di trattenerlo, dichiarando di non avere intenzione di rincorrere nessuno. Dunque, a quanto pare, sembra che sia finita così la conoscenza tra Sara e Marco.

Per la Gaudenzi sono arrivate tensioni anche con Jakub, il quale ha deciso di non presentarsi in studio. In questo caso, la tronista ha annunciato che lo raggiungerà a Verona per chiarire. Ma prima ha rivisto in studio Simone Bonaccorsi, con il quale ha vissuto un’esterna molto positiva.