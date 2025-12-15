Uomini e Donne anticipazioni, scelta Flavio: tutte le reazioni. Grattacapi tra Over

Flavio Ubirti ha scelto a Uomini e Donne, dove cui sono state oggi pomeriggio registrate le nuove puntate. Durante questa registrazione, sono stati al centro dei riflettori anche i protagonisti del Trono Over.

Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni

Iniziando dalla scelta di Flavio, che aveva annunciato nella registrazione della scorsa settimana che ormai era arrivato il momento tanto atteso, alla fine la scelta è ricaduta su Nicole Belloni, come riporta Lollo Magazine. Ubirti ha portato avanti il suo Trono con lei e Martina Cardamone, fino alla fine. Aveva nei giorni scorsi ammesso di vedere la seconda troppo impostata, mentre Nicole più spontanea. Questo ha dimostrato che le carte in tavola sono cambiate radicalmente, visto che all’inizio sembrava l’esatto opposto.

Alla fine, è stata la Belloni a conquistare il cuore e la fiducia dell’ex tentatore di Temptation Island. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Nicole ha risposto sì alla scelta di Flavio, senza alcun dubbio, mostrandosi molto emozionata. Chiaramente, come accade di solito, non vale lo stesso per la non scelta. Infatti, per Martina questo non è stato un bel pomeriggio. Allo stesso tempo, pare che la sua reazione sia stata “composta e rispettosa”.

Sembra che la Cardamone se lo aspettasse e che abbia augurato il meglio al tronista. Certo, è comunque rimasta male per questo finale amaro. Si è goduta comunque l’ultima esterna di un giorno con Flavio, portandolo a Salerno per fargli vedere casa sua, il mare e la nonna. Invece, Nicole l’ha portato in montagna, dove gli ha presentato la nonna e gli ha fatto trascorrere delle ore sulla nave. Prima di fare la scelta Ubirti ha deciso di ballare in studio con Gemma Galgani.

Tra gli altri dettagli che emergono, c’è quello legato a ciò che sarebbe potuto accadere qualche settimana fa. Flavio ha ammesso che a metà percorso la sua preferenza era Martina, ma poi con il tempo ha rivalutato Nicole.

Anticipazioni Trono Over: Gemma contro un muro, Tina vs Sabrina

In questa nuova registrazione di Uomini e Donne c’è stato spazio anche per il Trono Over. Tutto è partito con Gemma Galgani, la quale è scoppiata di nuovo in lacrime per Mario. Quest’ultimo ha confermato di non provare nulla per lei, chiudendo definitivamente. La storica dama torinese ha così incassato un altro duro colpo, sebbene la situazione sembrasse chiara da ormai tanto tempo.

C’è stata, invece, una svolta concreta per Sabrina e Carlo. Dopo la fine della loro conoscenza, lui ha deciso di sorprenderla oggi portandole un mazzo di fiori e chiedendole un’altra possibilità. Intanto, però, Sabrina sta conoscendo Lorenzo. Dunque, le cose non sono semplici. Inoltre, ha anche accolto un altro cavaliere. Secondo Tina Cipollari, la dama starebbe solo illudendo Carlo. La Zago, però, vorrebbe solo prendersi del tempo senza fretta.

Mentre Mario e Maria G. sono stati protagonisti di una lite e hanno deciso di chiudere, Gianmaria ha iniziato a frequentare un’altra dama che si chiama Maria. Quest’ultima ha deciso, intanto, di chiudere con Alessio Pili Stella. Va avanti la conoscenza tra Arcangelo e Magda, con Sebastiano che continua a mettere in guardia lei.