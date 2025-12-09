Uomini e Donne anticipazioni: ‘fuga’ e lacrime dopo una notte di passione

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, con il Trono Over sempre tra tensioni e litigi. Non mancano anche i problemi e le complicazioni nel Trono Classico, mentre Flavio Ubirti annuncia quando farà la sua scelta. Invece, Ciro Solimeno va avanti con il suo Trono, credendo alla smentita che Alessia ha deciso di fare oggi. Ma sono stati ancora gli Over a generare i colpi di scena, prima con i sospetti di Gemma e poi con le lacrime e la ‘fuga0 di Sabrina.

Trono Over anticipazioni: Gemma torna su Mario, Sabrina va via in lacrime

Come riporta Lollo Magazine, è tornata al centro studio Gemma Galgani, che punta ancora l’attenzione su Mario Lenti. La storica dama torinese, questa volta, l’ha accusato di aver baciato Maria G. solo per allontanarsi da lei, convinta che in realtà non sia davvero interessato. Inoltre, Gemma ha anche dei dubbi sulla ‘rivale’. Allo stesso tempo, Lenti non ha cambiato la sua posizione e ha deciso di far scendere una donna che ha chiamato il programma per conoscerla, sebbene non l’abbia tenuta.

Spazio poi a Sabrina e Carlo, i quali hanno passato la notte insieme. La dama considera oggi il cavaliere come un punto di riferimento. Nonostante questo, ha deciso di prendersi ancora del tempo e di conoscere anche un altro uomo. Carlo si è dichiarato innamorato e sofferente di fronte a questa sua decisione. Tina Cipollari ha approfittato del momento per attaccare Sabrina, che non ha trattenuto le lacrime ed è andata via in lacrime.

Rientrata in studio, la dama si è scagliata contro Carlo, che non l’ha difesa. Intanto, le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che sono tornati in studio Cinzia e Rocco, la cui storia è già naufragata. La dama ha deciso di restare nel parterre perché Paolo si è detto interessato a lei. Invece, Rocco ha dovuto lasciare il dating show di Maria De Filippi, in quanto nessuna delle dame si è fatta avanti per lui.

Tra Arcangelo e Magda è scattato il bacio, ma lui è stato accusato da Sebastiano di essere una persona falsa. La dama l’ha difeso, prontamente. Invece, Rosanna ha confessato di essere interessata ad Alessio, il quale però le ha dato un due di picche, poiché ci tiene alla sua amicizia con Giuseppe. Infine, Roberto ha tentato di riavvicinarsi a Gemma, tramite una poesia. La Galgani è rimasta, però, ferma nella sua posizione, in quanto non vuole illuderlo.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione: Flavio pronto a scegliere

Maria De Filippi ha dedicato dei blocchi anche al Trono Classico. A iniziare è stato Flavio Ubirti, il quale ha annunciato che sceglierà settimana prossima. Per questo, il tronista è pronto a fare le ultime esterne di una giornata. Attualmente, pare sia Nicole Belloni la favorita, in quanto Flavio ha ammesso di vedere Martina Cardamone troppo impostata.

Dopo la rottura con Martina De Ioannon, procede il percorso di Ciro Solimeno, con due nuove esterne. Ha visto Elisa e Alessia Antonetti. Quest’ultima ha deciso di smentire gli ultimi gossip che la riguardano e che la vedono come ex fidanzata di Raul Dumitras (con cui Martina ha partecipato a Temptation Island). Le cose tra Ciro e Alessia vanno avanti abbastanza bene. Eppure sui social network girano ancora delle foto che la ritraggono proprio insieme a Raul. Va anche detto che tra loro potrebbe esserci stata una semplice amicizia.