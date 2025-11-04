Uomini e Donne, Maria e l’amara verità per Ciro su Martina: poi il lieto fine

In studio, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il pubblico ritrova Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Non mancano attacchi e anche qualche lacrimuccia. Martina conferma subito che non è più una frequentazione con Gianmarco, bensì l’inizio di una storia d’amore. Tina Cipollari non comprende il motivo per cui facciano tutti questi giri di parole e non parlino chiaro. Gianmarco afferma di essersi espresso male nel confronto precedente, parlando solo di frequentazione.

Gli opinionisti si scagliano subito contro i due ex tronisti. Martina inizia poi a parlare e a spiegare la sua posizione, tornando al confronto che hanno avuto di recente lontani dalle telecamere: “Hai parlato prima con Gianmarco. Ci siamo parlati, ci siamo abbracciati e ci siamo detti tante cose belle”. Prende poi la parola Steri:

“Ci siamo incontrati al semaforo e abbiamo deciso di parlare. Sono sincero, pensavo volessi discutere. Abbiamo parlato con molto rispetto. Qui dentro stavo in difficoltà, ma faccia a faccia è servito per chiarire. Tu hai tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiato e deluso. I tempi possono sembrare assurdi, poi ognuno può pensare quello che vuole, ci siamo visti il 14 ottobre”

Tina e Gianni non ci stanno e neanche Ciro. Tutti loro credono che per le tempistiche e le frecciatine social, Martina abbia mancato di rispetto a Solimeno:

“Ho chiesto scusa per le frecciatine social. Quella del trenino l’ho pubblicata prima di dire della rottura pubblicamente, ma ci eravamo lasciati da tre giorni. Hai detto che ti ho lasciato per una questione economica. Non mi pare che Gianmarco sia… è una persona normalissima che lavora. Ti ho scelto davanti a tutta Italia, quando tutti ti insultavano che volevano che scegliessi Gianmarco. Chi c’era vicino a te?”

“Questo cuore ha battuto per poco tempo. Quando l’hai scelto davanti a tutta Italia? L’hanno fatto tutti quanti, è una prassi del programma”, tuona la Cipollari, scagliandosi oggi contro la De Ioannon a Uomini e Donne. A questo punto, però, Martina spiega di non aver lasciato Ciro per un fattore economico.

L’ex corteggiatore, come ha detto nel passato confronto con Gianmarco e Cristina, ribadisce che la De Ioannon quando l’ha lasciato gli ha spiegato di volere “una persona pronta lavorativamente e professionalmente, quindi economicamente”. Martina non comprende perché Solimeno crede di essere stato preso in giro: effettivamente lei non ha mai spento il pensiero fisso su Gianmarco durante la loro relazione.

Infatti, proprio quando si sono lasciati, la De Ioannon è corsa da Steri. Non si è preoccupata di far soffrire Solimeno condividendo frecciatine social, con le quali faceva sapere a tutti di essere tornata a Gianmarco. Lei stessa ammette di essere stata sempre consapevole del fatto che il pubblico tifava, durante il suo Trono, per Steri.

Uomini e Donne, Martina conferma ciò che tutti pensavano: l’amara verità per Ciro

“Se sette giorni prima stai con me e poi metti la foto della collanina, non sei stata coerente con quello che hai detto e fatto”, afferma convinto Ciro. Martina, però, non vuole farsene una colpa: “Sono anche incoerente e quindi? Cosa ho fatto di male?”. Solimeno, però, va avanti:

“Ma me l’hai ammesso che quella sera hai omesso la cosa su Gianmarco. Secondo me nella vita ci sono tempo, educazione e rispetto, che non ho avuto da lei. Poi io sto già voltando pagina”

Nel frattempo, Martina ridacchia, probabilmente perché è in difficoltà. Poi parla in modo velato, accusando Ciro di essere “meschino” per come si sta comportando oggi in studio, andandole contro. “Parla se devi parlare, sembra una minaccia”, afferma giustamente Tina.

“Non conta questo. Questo finisce, è una giostra. Fidati di me”, continua la De Ioannon, rivolgendosi delusa a Ciro. Gianni, però, non ci sta e si scaglia contro di lei:

“Va bene tutto. Bisognerebbe ringraziare il destino, che ti ha fatto rivedere Gianmarco. Guarda caso chi ti fa ricontrare Gianmarco, che era la tua non scelta. Le stupidaggini le state dicendo voi. La verità sarebbe dire che ha tradito Ciro”

Maria De Filippi tenta di difendere Martina, facendo presente di non trovare il suo comportamento associato al tradimento:

“La mia tesi è quella che è esposto l’altra volta: è chiaro che non sarà un caso che loro si rincontrino. Evidentemente c’era qualcosa in sospeso da prima. La tempistica, per me, è relativa. La maggior parte della gente pensa al tradimento, invece”

Anche Gianmarco tenta di difendere la De Ioannon e Tina tuona ancora: “Tra qualche mese stai come lui, parcheggiato”. A questo punto, Maria De Filippi ricorda tutto ciò che è accaduto nei mesi scorsi dopo la scelta di Martina. La conduttrice fa notare che, in effetti, la De Ioannon non ha mai dimenticato Steri e provava fastidio nel vederlo tronista e circondato da numerose corteggiatrici.

Inoltre, Martina conferma che nella famosa intervista con Ciro a Verissimo il pubblico aveva ragione nel vederla in difficoltà su Gianmarco. A questo punto, Solimeno non può non pensare che allora la De Ioannon in questi mesi di relazione l’abbia preso in giro, visto che pensava ancora a Steri. Perché non lasciarlo prima? Secondo Maria bisogna capirla perché è una giovane ragazza.

Un’amara verità per Ciro, visto che a quanto pare Martina provava ancora qualcosa per Gianmarco durante la loro convivenza. Allo stesso tempo, Maria ritiene che potrebbe capitare a chiunque ciò che è successo alla De Ioannon e che bisognerebbe comprendere. “Mi auguro solo una cosa, che Gianmarco non sia il tuo ennesimo capriccio”, afferma Gianni, convinto che Martina non possa fare ciò che vuole con i sentimenti degli altri.

“Questo è brutto sia per Ciro che per Gianmarco. Siete esagerati”, afferma la De Filippi. Intanto, Martina appare con gli occhi lucidi. Molti telespettatori sono d’accordo con Gianni e Tina, ritenendo che la De Ioannon abbia preso in giro Ciro in quanto pensava ancora a Gianmarco e di non aver messo in conto che qualcuno avrebbe sofferto.

Questo parte del pubblico pensa che Martina abbia fatto lo stesso in passato con Raul Dumitras.

Uomini e Donne: Ciro diventa tronista

Alla fine, Maria De Filippi cerca di far chiarire Martina e Ciro. L’ex tronista prende la palla al balzo per scusarsi per aver le frecciatine social sulla sua frequentazione con Gianmarco e per non aver avuto il coraggio di parlargliene subito. Dopo di che, la padrona di casa chiede di ridimensionare tutto e propone a Ciro di sedere sul Trono.

Lui accetta tra gli applausi di tutti, con Gianni e Tina che lo sostengono a gran voce. La Cipollari ipotizza anche un eventuale ritorno della De Ioannon come sua corteggiatrice, ma la De Filippi lo esclude. Nel frattempo, Martina e Gianmarco si tengono per mani. Non solo, lei abbraccia Ciro e gli consiglia di godersi l’esperienza. Inoltre, Maria afferma che Solimeno le è sempre piaciuto molto, con la conferma della De Ioannon.