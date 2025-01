Verissimo Martina-Ciro: paure per post UeD. Lei parla di Gianmarco

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato la neocoppia di Uomini E Donne formata da Martina De Ionannon e Ciro Solimeno. I due ex protagonisti del dating show hanno parlato della loro storia e di come sarà adesso che sono fuori dal programma. Nello specifico lei ha rivelato di avere qualche timore a riguardo, legato soprattutto alla distanza. L’ex tronista ha anche parlato dell’altro suo corteggiatore Gianmarco.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti c’è stata anche la coppia composta da Martina De Ionannon, ex protagonista di Temptation Island, e Ciro Solimeno. I due si sono conosciuti a Uomini E Donne, dove lei è stata tronista. Ciro è stato difatti la sua scelta, avendo la meglio su un altro pretendente, Gianmarco. Martina ha rivelato il momento in cui ha capito che fosse lui quello giusto, ovvero durante l’esterna in cui Solimeno le ha fatto ascoltare una canzone su un muretto. Ha poi spiegato come caratterialmente lui e Gianmarco fossero molto diversi.

La neocoppia ha chiaramente parlato anche dei suoi piani per il futuro. Non mancano dubbi e paure, in particolar modo legati alla distanza che li divide. Martina abita difatti a Roma mentre Ciro a Torre Annunziata. Al momento, tuttavia, sembra stiano riuscendo a risolvere il problema stando periodicamente l’uno dall’altro. C’è tuttavia l’idea di andare a vivere a Roma. Altri timori sono legati al fatto che i due si trovano in due momenti della vita diversi. Lei ha sottolineato come sia già affermata ed abbia un lavoro stabile mentre lui stia ancora completando gli studi. Di conseguenza, se lui dovesse trasferirsi in un’altra città, dovrebbe valutare di cambiare completamente la sua vita. Martina e Ciro hanno parlato anche di una possibile convivenza. Nello specifico l’ex tronista ha precisato di voler aspettare un altro po’ prima di andare a convivere.

Silvia Toffanin ha poi mostrato il filmato in cui Gianmarco, ormai diventato tronista a Uomini E Donne, incontrava le prime ragazze arrivate per lui. La conduttrice ha quindi chiesto un parere a De Ionannon, domandandole nello specifico se si aspettava tutto questo successo da parte del ragazzo. La ragazza ha quindi risposto che se lo meritava, spendendo nei confronti del suo ex corteggiatore solo parole buone. Gli ha poi augurato un percorso vero e pieno di emozioni. Anche Gianmarco ha definito il rivale un bravo ragazzo, sottolineando come si meriti questa possibilità.