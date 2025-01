UeD, Martina e Ciro: finisce un Trono memorabile, Gianmarco signore

Si riparte con la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, interrotta nella puntata di ieri. Finisce così il Trono che negli ultimi anni ha appassionato di più il pubblico di Canale 5. Martina ha saputo portare avanti un percorso da vera tronista e il merito va anche dato ai suoi due corteggiatori. In lacrime, nella puntata di oggi, la De Ioannon si dice tanto dispiaciuta perché non vorrebbe ferire Gianmarco Steri, la sua non scelta. L’ex corteggiatore si avvicina a lei, comprendendo il suo disagio. Ancora una volta, Gianmarco dimostra di essere una persona intelligente e matura. Non solo, questa è la conferma che è proprio un bravo ragazzo, un uomo. Ma i sentimenti Martina li prova verso Ciro Solimeno e questo non ha potuto metterlo da parte.

“È giusto che proviamo dei sentimenti forti e io per te non li provo. Ferirti è…”, afferma Martina in lacrime, dopo il lungo discorso fatto ieri. Gianmarco, con gli occhi lucidi, si avvicina a lei. A questo punto, Steri commuove tutti:

“Stai tranquilla. Non avevo messo in conto che mi dicessi queste cose, perché in tutto questo percorso ho dato molta importanza alle emozioni, più che alle parole. Io mi rendo conto di aver vissuto delle emozioni molto forti e che di fronte ho una ragazza che, al di là di tutto, rispetto. Penso che è giusto che tu viva le tue emozioni positive, però”

Martina apprezza la reazione di Gianmarco, ma spera che da parte sua non ci sia rancore:

“Io solo una cosa ti chiedo, non pensare mai che tutto quello che abbiamo vissuto non fosse vero, te lo giuro. Credimi ci siamo solo io e te adesso. Sono stata vera, dal 200%”

Steri conferma nuovamente di essere una persona matura e comprensiva, concludendo così il suo discorso:

“Lo so, l’ho visto. Proprio per questo sono rimasto sempre. Io di fronte ho una persona in gamba che mi piace, però è giusto che ognuno viva le proprie emozioni. In questo momento, tu vuoi viverti altre emozioni, non c’è problema”

Tra loro c’è un abbraccio molto affettuoso. Quando lo saluta, Maria De Filippi gli fa sapere di aver letto la lettera che le aveva consegnato a inizio registrazione. Non solo, la conduttrice gli fa sapere di aver scritto anche lei qualcosa per lui.

Uomini e Donne, la scelta di Martina: inizia la love story con Ciro

Martina balla con i suoi fratelli e poi arriva finalmente il momento per lei di fare la sua scelta. Arriva così Ciro, che si siede di fronte a lei al centro studio.

“Volevo ripercorrere il nostro percorso, ti devo dire tante cose. Parto con quel tramonto che abbiamo visto insieme a settembre. Sei stato la mia prima esterna, ero agitatissima. Avevo un sacco di paure. Quel giro in bici ha fatto sciogliere tutto. Torna da là che sorridevo e stavo bene. Ti vedevo come una persona che voleva compiacere tutti, me e tutti gli altri. Ti stavo studiando. Poi abbiamo condiviso momenti più intimi. Lì ho visto una persona che si stava iniziando ad avvicinare a lei. Non sono mancate le discussioni. Quando due caratteri forti si scontrano… in quei momenti mi accendevo tanto. Avevo paura che potesse essere solo scontro. Nel frattempo, conoscevo un’altra persona”

Non finisce qui, il discorso di Martina va avanti e Ciro non trattiene le lacrime:

“Quando hai pensato di perdermi, ti ho visto cambiare. Ti sei ammorbidito, come se dovessi darmi il contentino. Ho pensato ‘cavolo un po’ immatura come cosa’. Ma mi sono analizzata anche io. Mi sono resa conto che ero tanto interessata a te, quando ho provato gelosia, mi sei mancato tanto. Lì ho iniziato a metterci un po’ di sentimento. Partendo dal fatto che c’è tanta chimica, non ho visto mai fosse l’unica cosa che ci potesse legare. Da qualche esterna mi dici che sei un salto nel vuoto. Mi sono detta che è vero. Ma è un salto nel vuoto che mi fa divertire, ridere tantissimo. Mi fa piangere, mi fa diventare gelosa, mi regala emozioni, mi fa battere il cuore, mi fa anche un po’ imbarazzare. Io so che ci saranno tante cose su cui lavorare, so che ci saranno momenti di scontro, momenti dove non ci capiremo. Ma io non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Quando mi hai detto ‘vivimi’, oggi ti dico che ho voglia di viverti tanto”

Maria De Filippi interviene e fa sapere che Ciro alla redazione, prima di entrare in studio, aveva chiesto, qualora fosse stato la scelta, di mandare in onda un audio. In questo modo, con un’altra voce, Solimeno esprime i suoi sentimenti a Martina, che inizialmente si era preoccupata. Le ultime parole le vuole, però, dire lui, con un anello che le mette al dito: “Io voglio dirti di sì, ma non per essere la tua scelta. Voglio uscire di qui che tu sei la mia fidanzata”.

Cadono così i classici petali rossi al centro studio e Martina e Ciro si godono questo momento con baci passionali e abbracci, emozionando tutti. Dopo di che, salutano i presenti in studio e Maria fa sapere a Solimeno c’è la mamma della De Ioannon e gli fa delle raccomandazioni. Poco prima, la conduttrice aveva fatto sapere di aver incontrato la madre di Martina in camerino. Le due si conoscono da anni, come la stessa De Filippi aveva rivelato tempo fa.