UeD, Martina: scelta interrotta sul più bello, le parole di De Filippi

Finalmente va in onda la prima parte della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Tanta emozione per i presenti in studio. In particolare, Gianni Sperti fa notare che questa è la scelta più attesa degli ultimi tempi del programma. Maria De Filippi conferma. La tronista, per l’occasione, ha deciso di farsi affiancare dai suoi due fratelli. Si parte poi dai momenti più belli e Gianni consiglia di vedere prima quelli con Gianmarco Steri e poi quelli con Ciro Solimeno.

Dopo questa fase, i due corteggiatori si stringono la mano e c’è chi ironizza sul fatto che tra loro ora potrebbe nascere un’amicizia. A questo punto, vanno in onda le clip che mostrano le giornate che Martina ha trascorso con Ciro e Gianmarco prima della scelta. Steri ha portato la tronista a casa sua a conoscere la sorella e la zia. Ciro l’ha portata a conoscere il fratello e i suoi amici a Torre Annunziata. La giornata è andata avanti con le lacrime di lui, durante un pranzo al mare solo con Martina. Invece, Gianmarco le organizza una cena romantica.

Come accaduto nella puntata di ieri, Maria De Filippi chiede l’opinione degli Over e, anche questa volta, la maggior parte crede che la scelta ricadrà su Gianmarco. La conduttrice manda in onda le ultime fasi delle due giornate. Quella con Gianmarco si conclude con l’arrivo degli amici di lui e un lungo abbraccio. Maria è divertita dal gruppo di amici di Steri, che hanno condiviso in questi mesi video divertiti nella carrozzeria di uno di loro. Invece, con Ciro il finale della giornata è stato caratterizzato dalle lacrime di entrambi. In particolare, Solimeno si è lasciato andare a un lungo pianto.

In studio, oggi, Martina non trattiene le lacrime. “Sono emozionata, ma felice”, dichiara la De Ioannon quando Maria le chiede come sta. Dopo il finale della giornata con Ciro, Gemma Galgani cambia idea e crede che la scelta ricadrà su di lui. Gli altri, invece, non cambiano opinione. Di sicuro, se fosse stato fatto tutto in diretta, anche il pubblico avrebbe mostrato tanti dubbi e probabilmente avrebbe fatto il nome di Gianmarco. Ma alla fine gli occhi di Martina parlano. Quando si volta verso Ciro, lo sguardo è diverso ed è difficile per lei trattenere il sorriso.

Maria De Filippi fa uscire i due corteggiatori e fa entrare le sedute della scelta. La conduttrice fa presente che Francesca Sorrentino ha regalato a Martina una notte in una struttura ricettiva particolare, con tanto di spa e una bolla da dove guardare le stelle. Anche Gemma Galgani le ha fatto un regalo. A questo punto, la De Ioannon ci tiene a fare dei ringraziamenti a Maria:

“Venivo da una situazione in cui nessuno mi capiva e mi sentivo sbagliata. Non so se sei fiera del mio percorso. Volevo dirti che mi porto dentro tutto. Quei due là, che non sono stati solo degli opinionisti, grazie. Chiara, Raffi, Federico, tutti i ragazzi che stanno dietro… Grazie, sono grate per questo”

“Assolutamente sì, pensavo l’avessi capito”, risponde Maria De Filippi, dicendosi così fiera di lei.

Uomini e Donne: Martina De Ioannon e la non scelta, il resto in onda domani

Arriva il momento della scelta e Martina fa entrare prima Gianmarco, lasciando molti confusi in studio, ovvero coloro che credevano fosse lui il ‘fortunato’.

“Eccoci. Allora, volevo partire da capo, dall’inizio. Quando siete scesi tutti quanti, ho detto che non mi aveva colpito nessuno. Poi dopo la chiacchierata ho scelto te. Da quella prima chiacchierata ho subito detto di avere voglia di conoscerti. Abbiamo fatto tante cose insieme. Siamo partiti un po’ con il freno io e te, perché tu hai un carattere più pacato e chiuso. Questo mi ha portato comunque a volerti conoscere, finché succede che io ho dato un bacio a un’altra persona e tu sei andato via. Sotto casa tua, è scattato qualcosa. Poi ho deciso di vivermi di più te, perché sapevo che mi avresti dato tanto.

Il discorso di Martina va avanti:

“Anche nelle discussioni abbiamo costruito. Ho riflettuto, mi sono scavata dentro e ho detto che sei un uomo a tutti gli effetti. Se penso al nostro percorso, penso a qualcosa di pulito e romantico. Vedendoti ho capito che abbiamo gli stessi valori. Poi stando qua dentro esce fuori il carattere. Spesso ti ho detto che non riuscivo a vedere la tua parte irrazionale, un pezzetto che mi mancava. Io, nel frattempo, vivo anche un’altra persona e mi faccio delle domande. Vedo in te una persona che sa costruire, che sa far riflettere. Però succede che quando penso a noi due e ai caratteri che abbiamo… Io oggi non voglio nascondermi dietro i due caratteri incompatibili, perché la vera sfida è fuori da qua”

Tutto si conclude sul più bello, in quanto la puntata giunge al termine così. Il seguito, ovvero la scelta, andrà in onda con l’appuntamento in onda domani, durante il quale Martina sceglie Ciro, mentre Gianmarco diventa tronista. Il pubblico si lamenta per questo motivo. Innanzitutto, c’è chi si dice deluso dal fatto che sia stata annunciata, dopo la registrazione, la scelta della De Ioannon sui social network. Inoltre, a detta di vari telespettatori, avrebbero potuto montare la puntata in modo che tutto andasse in onda in un pomeriggio. Ma è chiaro che le tempistiche hanno portato alla decisione di dividere la scelta in due puntate. Anzi, in questo modo, il pubblico può godersi più momenti di questa scelta tanto attesa.