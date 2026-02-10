Uomini e Donne anticipazioni: Maria stronca Ciro, tensioni alle stelle

Oggi i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono riuniti per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Non sono mancate le tensioni in varie fasi, se non in tutte. Tra rotture definitive e litigi, gli Over appaiono sempre di più con le idee meno chiare. Nel frattempo, Maria De Filippi ha deciso di intervenire di fronte una spiacevole situazione creata da Ciro Solimeno.

Anticipazioni Trono Over registrazione 10 febbraio: rotture, addii e scontri accesi

Secondo quanto riporta LolloMagazine, a dare inizio alle danze sono stati Edoardo e Paola. Dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri, oggi i due sono di nuovo finiti al centro dell’attenzione. La dama, finita sotto attacco, ha dichiarato di non aver visto bene la decisione di lui di lasciare insieme il programma. Per questo, alla fine, ha deciso di chiudere la conoscenza. Intanto, Elisabetta Gigante ha iniziato a uscire con Stefano. I due hanno trascorso una bella serata insieme ed è anche scattato il bacio.

Lei, però, è finita sotto attacco, in quanto Gianni Sperti ritiene che abbia voltato pagina velocemente. Ha preso la palla al balzo per attaccarla Sebastiano Mignosa. La registrazione è andata avanti con Rosanna Siino, Michele, Arnaldo e Debora. La prima ha preferito litigare con Alessio Pili Stella, quando Maria De Filippi ha fatto trasmettere un video che li ritrae mentre litigavano in camerino. Nel frattempo, Arnaldo e Debora hanno raccontato di trovarsi bene insieme.

Anche in questa circostanza, si è intromesso Alessio, il quale ha trovato strano il fatto che la dama abbia subito voltato pagina. Tensioni pure per Cinzia Paolini, la quale anziché concentrarsi sul nuovo cavaliere che sta conoscendo, con il quale avrebbe condiviso l’intimità, ha preferito parlare con Stefano. La dama ha puntato sul fatto che il cavaliere non avrebbe raccontato in studio la loro conoscenza, avvenuta però solo via telefono, per circa un mese.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi ferma Ciro Solimeno

La parte dedicata al Trono Classico è iniziata con Sara Gaudenzi, che ha portato in esterna Matteo. Hanno discusso, ma poi sono scattati due baci. In studio, si sono riaccese tra loro le tensioni, in quanto la tronista sembra non averlo visto molto coinvolto. Il corteggiatore non ha reagito bene di fronte a questa sua esternazione, in quanto da parte sua invece non vede “partecipazione emotiva”. C’è stato comunque un chiarimento tra loro.

Per quanto riguarda Ciro Solimeno, è stata trasmessa l’esterna fatta in camerino con Alessia Antonietti. Tra loro c’è stato un acceso litigio, in quanto il tronista non riesce a notare da parte sua delle particolari relazioni. La corteggiatrice, in studio, si è difesa dicendo di voler viversi il loro rapporto senza litigare in continuazione. A un certo punto, ha deciso di intervenire Maria De Filippi, che non ha reagito bene quando Ciro ha ammesso di provare fastidio di fronte a vari aspetti di Alessia, tra cui la voce e come si pone.

La conduttrice ha chiesto al tronista “di abbassare un po’ i toni”. Il tutto si è concluso con le lacrime di lei, che ha chiesto una seconda possibilità. Solimeno, però, l’ha eliminata, per poi cambiare idea dicendo di essere stato influenzato dalle domande di Maria.