Uomini e Donne, Sara Gaudenzi rompe il silenzio: De Filippi e il messaggio di liberazione

Sara Gaudenzi dopo Uomini e Donne torna sui social network e nel suo messaggio non mancano le parole dedicate a Maria De Filippi. Ma prima di arrivare a questo, l’ex tronista non si è goduta una scelta piacevole. Di sicuro non era ciò che si sarebbe aspettata di vivere quando ha iniziato il suo percorso nel programma di Canale 5. Inizialmente corteggiatrice, è diventata tronista, iniziando un percorso decisamente travagliato.

Infatti, a un certo punto del Trono, si è ritrovata senza corteggiatori. Ha pensato di lasciare il programma, per poi decidere di continuare facendo scendere nuovi corteggiatori. E così sono entrati in scena Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Il pubblico non si è mai appassionato più di tanto a questo percorso. Nonostante ciò, molti telespettatori sono rimasti sempre schierati dalla parte di Matteo.

Dopo la rissa sfiorata con Ciro Solimeno, alla fine Stratoti si è ritrovato ad assistere improvvisamente alla dedica romantica di Sara nei confronti di Alessio, con tanto di petali rossi. Ciò è avvenuto su insistenza di Tina Cipollari, che ha messo la Gaudenzi a Uomini e Donne con le spalle al muro. Al contrario degli opinionista, Maria ha spesso preferito non intromettersi più di tanto.

Ma ecco che dopo la scelta ha palesato la sua disapprovazione per l’atteggiamento degli opinionisti e in particolare Tina, ritenendo che abbia quasi costretto Sara ad andare via. E mentre sui social network il pubblico è schierato con la Cipollari, la Gaudenzi ha deciso di rompere il silenzio proprio in questi minuti. Con una serie di foto che la ritraggono felice insieme ad Alessio, ha scritto:

“Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi, e quando lo ricordi. Trovare la propria strada richiede spesso tanto coraggio, passione e la volontà di essere sempre se stessi, senza accontentarsi. Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada… perché solo così il tuo viaggio potrà essere vero. E non c’è niente di più bello dell’istante in cui capisci di aver fatto questo viaggio con un unico bagaglio, il cuore. Un cuore che custodirà per sempre affetto e gratitudine per tutte le persone che mi sono state accanto”

A questo punto, il messaggio va avanti con i ringraziamenti, iniziando da Maria:

“E il mio pensiero va a Maria, la mia forza, il mio sostegno sempre, fino alla fine dalla mia parte. A Federico, sempre con me in ogni momento e a tutta la Redazione e Produzione, che mi hanno sempre fatto sentire a casa. ( Le mie due “Federiche” preferite, Lolly del mio cuore, Elisa e Aury, Alessia, Dani, Simo, Richi e Giulia, Paoletto mio, Michele, Chiara, Franci). E a chi mi ha criticato, dico che questa è stata, per me, la decisione migliore che abbia preso”

E non sono mancate le frecciate. Sara ha precisato di aver provato a difendersi “da parole dette senza troppo cuore” e “da accuse senza alcun fondamento”. La Gaudenzi ha spiegato di aver spiazzato tutti, perché ha seguito il suo cuore, scegliendo Alessio, la persona che l’ha fatta sentire bene da subito.

“Finalmente non dovevo più convincere nessuno di essere una brava persona. Non dovevo più sistemare ciò che non avevo rotto io. Non dovevo più lottare perché qualcuno riconosca il mio valore. Quello che ho scelto di fare… parla di me, di una Sara che fiera di se stessa andrà avanti. Senza rumore. Senza spiegazioni ulteriori. Libera”

Alla fine, Sara è soddisfatta di come si è concluso il suo percorso, in quanto nonostante tutto ha scelto la persona che preferisce avere al suo fianco. Inoltre, sembra proprio che per lei sia finito un duro percorso, fatto di ostacoli e continue giustificazioni.