Uomini e Donne, Sara sceglie Alessio: Tina furiosa l’ha costretta, caos in studio e reazione di Matteo

Si è concluso tra una marea di polemiche il Trono tutt’altro che indimenticabile di Sara Gaudenzi che ha scelto Alessio Rubeca. In studio la tensione è salita parecchio dopo che Tina Cipollari ha criticato con il suo classico stile vulcanico la ragazza. A far perdere le staffe all’opinionista di Uomini e Donne la decisione della giovane di ballare solamente con Alessio, senza dare una possibilità a Matteo Stratoti. In particolare, a un certo punto la viterbese ha di fatto obbligato Sara a scegliere.

Uomini e Donne: Sara ha scelto Alessio: Tina Cipollari furiosa

Tina è letteralmente esplosa, dicendo alla tronista di prendere una decisione per far cessare “questo teatrino inutile”. Sara ha tentato di mettersi sulla difensiva, ma l’opinionista è stata travolgente. Alla fine la Gaudenzi, come si era capito da tempo, ha dato il benservito a Matteo e ha accolto Alessio. Una scena tra le più tristi che si ricordino nella storia del programma. Emozioni pochissime, polemiche tantissime.

Dopo la scelta, celebrata con i soliti petali calati dall’alto e accompagnata dalle note di Eros Ramazzotti, Tina non si è fermata. Infatti ha sostenuto nuovamente che Sara ha “preso per il c*lo tutti”. Ha addirittura evitato di salutare la tronista. Matteo Stratoti nel frattempo ha lasciato lo studio.

pessima falsa non so come la shippavo con Marco

una scelta orrenda,e meritava soltanto uno degno di lei!

abbiamo partorito 5 lunghi mesi per averla ma finalmente ce la siamo tolti dalle palle

in più il tutto davanti a matteo

LURIDA#uominiedonne pic.twitter.com/SLeYLsqIyn — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) March 26, 2026

Parte del pubblico affezionato al dating show di Maria De Filippi si è riversato sui social, facendo piovere commenti al vetriolo contro Gaudenzi. Tanti hanno definito il suo percorso “orrendo”. Altri hanno usato l’aggettivo “pessimo”. Non sono nemmeno mancati interventi al limite dell’insulto nei confronti della tronista, ritenuta da non pochi utenti poco autentica e non del tutto trasparente. Insomma, praticamente quasi nessuno ha trovato l’avventura di Sara entusiasmante o, quantomeno, dignitosa.

Rimarrà epica la sbroccata di Tina Cipollari sulla “saggezza”. L’opinionista, totalmente fuori di sé, ha iniziato a urlare contro la ragazza, avviandosi fuori dallo studio con tanto di “vaffa” finale coperto dai “bip”.

https://twitter.com/itsmegiorgi/status/2037190028141404581

La reazione di Matteo Stratoti

Il corteggiatore, dopo la scelta, è stato raggiunto dai microfoni di Witty, esprimendo la propria delusione per la piega presa dalla vicenda:

“Sono arrabbiato, sono stato preso in giro. Io ho investito in questa cosa, dal lavoro, dalla famiglia, da tante cose… come mi devo sentire? Mia sorella mi ha chiesto di non piangere più. Investo sempre e sbaglio ogni volta, sbaglio tutte le scelte che faccio, da sempre. Io so che ho tanti lati di me che non vanno bene, lo so, però voglio anche una persona che comunque mi comprenda. Sono stato sempre io a capire gli altri, da sempre, ogni tanto vorrei essere compreso anche io, anche una persona che ti prende per quello che sei, che ti viene incontro su tante cose. Io so che non sono un santo, ce li ho i difetti, ma non li ho mai nascosti”.

“Non so perché – ha aggiunto – ma inizio a cedere un po’, prima ero più forte, ora inizio ad essere più fragile. Io non sono una persona cattiva, non lo sono mai stato, però esce fuori quella parte di me perché ho avuto dei traumi che fanno uscire quella parte di me, che non è bella, ma non ho mai fatto male a nessuno, mai”.

“Mi dispiace di non essere stato capito da lei, io ci credevo veramente, io ci credevo, avevo dei dubbi, ma facevo finta di non vedere… sono andato anche contro la mia famiglia. Che cogl*one che sono”, ha concluso.

Le prime parole di Sara e Alessio

Sempre davanti alle telecamere di Witty, hanno detto la loro a caldo anche Sara e Alessio. “Mi sembrava impossibile, questa è la verità – le parole della tronista -. Certe emozioni sono sempre state chiare per me, certo che questo percorso serve pure per conoscere vari aspetti di una persona, togliersi anche dei dubbi. È quello che volevo da tutto il percorso era provare certe emozioni, e sono contenta”.

E ancora, parlando direttamente ad Alessio: “Mi sai capire, mi sai ascoltare, mi fai stare bene, penso che tu sia un ragazzo molto intelligente, bello e penso che mi fai sentire sempre protetta, sicura”.

“Si vedeva che tra di noi c’era più complicità, ma perché essendo simili caratterialmente ci capivamo di più anche senza parlarci”, il commento del giovane che ha aggiunto: “Nessuno qua dentro ha mai capito le tue fragilità, ti hanno preso per quella forte, scontrosa, che non gliene frega un caz*o, e non hanno capito che sei completamente l’opposto. È come se fossi dentro di te subito, e quindi ho visto le tue fragilità, le tue paure, le cose che non dicevi”.

“Non ho avuto tante esperienze a livello sentimentale quindi non ti saprei dire con precisione quello che provo per te, però penso che se non è amore questo non può essere altro”, ha concluso.