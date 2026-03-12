Uomini e Donne, Sara ‘costretta’ a scegliere: la scelta un disastro! Bufera dentro e fuori

Nasce una bufera intorno alla scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Il suo Trono di certo non verrà ricordato come uno dei migliori. Già nei mesi scorsi c’era la viva possibilità che abbandonasse il programma di Maria De Filippi senza scegliere, ora la scelta è arrivata ma in modo disastroso. Infatti, le anticipazioni segnalano una situazione alquanto scomoda vissuta dalla tronista, che alla fine ha scelto Alessio Rubeca.

Ad annunciare la fine del suo Trono è stato proprio il programma, tramite i profili social ufficiali. Qui sono apparse le foto che ritraggono, appunto, Sara e Alessio che si baciano al centro studio, durante la scelta. Ciò è accaduto dopo la tesa registrazione di ieri, durante la quale Ciro Solimeno ha sfiorato la rissa con l’altro corteggiatore, Matteo Stratoti, la non scelta.

Lorenzo Pugnaloni su Instagram svela i dettagli in esclusiva di quanto accaduto oggi in studio, affermando che “la scelta di Sara non era in programma”. Dunque, nessuno sapeva che alla fine la Gaudenzi avrebbe scelto a Uomini e Donne nella registrazione di questo pomeriggio. La stessa tronista, probabilmente, non era preparata a questo. A portare Sara a prendere questa decisione è stata Tina Cipollari.

L’opinionista si è mostrata sospettosa nei confronti di entrambi:

“Lei e Alessio sono stati attaccati per tutta la puntata, poiché ballavano più volte insieme, soprattutto da Tina, che in sostanza ha riportato (come sempre voce del popolo) che qualcosa tra loro non tornava. Alla fine lo sceglie, Tina è uscita dallo studio e non ha neanche salutato Sara quando se ne è andata con Alessio”

Sembra proprio che la Cipollari abbia non pochi dubbi su Sara e Alessio, come d’altronde molti telespettatori. Infatti, fuori dal programma la Gaudenzi ha perso molti punti. Il suo Trono ha avuto più bassi che alti, in particolare dopo l’uscita di scena di Jakub e Marco. La tronista è rimasta sola e ha fatto scendere nuovi corteggiatori. Non ha pienamente convinto il pubblico con le sue reazioni e molti hanno iniziato a ipotizzare un presunto accordo tra lei e Alessio.

Persino Matteo ha palesato questi sospetti, visto che Alessio è amico di Ciro. Sui social network ora molti stanno commentando la scelta in modo negativo. Sono tantissimi coloro che ritengono che questo sia stato uno dei Troni peggiori del programma di Canale 5. Poche emozioni e fatti, all’interno di questo percorso. E la scelta non farà cambiare idea ai telespettatori, che stanno condividendo il loro disappunto.

Intanto, Matteo ha una prima reazione. Su Instagram, dopo la scelta, Stratoti ha pubblicato un video che riprende il brano Cosa vuoi che sia di Ligabue. Impossibile non pensare che questa sia una reazione alla scelta della Gaudenzi.