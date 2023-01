Uomini e Donne, Sara e Sonny tornano insieme “dopo l’accaduto”

L’ex tronista non nega che la sua può sembra una decisione folle e, inoltre, una mossa fa sperare in un imminente matrimonio

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme. La coppia nata a Uomini e Donne ha dato vita a uno strano tira e molla, durante il quale lui ha addirittura avviato un’altra relazione. La rottura è arrivata lo scorso mese di dicembre, quando entrambi hanno rivelato al pubblico che li segue che la love story era giunta al termine, senza svelare i dettagli. Ed ecco che ora, dopo il gossip di Deianira Marzano, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha confermato il ritorno di fiamma, con un annuncio particolare.

Dopo la rottura avvenuta a dicembre, non sono mancate le polemiche. In particolare, molti fan del dating show di Canale 5 hanno criticato la scelta di Sonny di avviare subito un’altra relazione con un’ex corteggiatrice, Aurora Colombo. Questa relazione non è durata granché, tanto che Di Meo è tornato subito tra le braccia di Sara, che l’ha riaccolto. Una decisione inaspettata quella della Shaimi. Infatti, lei stessa fa notare che potrebbe sembrare una scelta folle quella di tornare a fianco di Sonny.

Per annunciare il ritorno di fiamma, l’ex tronista di UeD condivide su Instagram un messaggio e un video.

“Io e Sonny siamo tornati insieme. Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l’amore che tra noi non è mai mancato non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e aver compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori (chi più ovviamente… chi meno) ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi!!!”

Sara Shaimi fa presente che spesso è facile giudicare, come lei stessa ha fatto in passato. “Ma bisogna guardarsi dentro, capire, perdonare e andare oltre”, spiega l’ex tronista. Non può non notare che alcuni dei suoi fan non saranno d’accordo con la sua scelta. “Può sembrare folle dopo l’accaduto”, ammette la stessa Sara. “Ma credetemi che così non è”, dichiara.

Infatti, sembra che l’ex tronista abbia avuto modo di ottenere “prove e dimostrazioni” da parte di Sonny. Inoltre, è convinta che chi ha sempre seguito la loro storia d’amore sa che sono stati sempre innamorati. “Ci siamo sempre voluti e il nostro amore è sempre stato sincero nonostante le montagne russe”, scrive ancora la Shaimi.

Oggi Sara e Sonny stanno lavorando di più per recuperare la loro storia ed essere anche più forti di prima. Innanzitutto, hanno deciso di andare a vivere insieme, in quanto “la distanza è stata uno dei motivi di tantissime incomprensioni”. Infine, l’ex tronista condivide un particolare messaggio con cui sembra voler annunciare qualcosa di importante: “E poi chissà…”. Insieme a queste parole, la Shaimi ha condiviso anelli di fidanzamento. Sono prossimi al matrimonio?

Intanto, ad aggiornare i fan della coppia ci pensa ancora Deianira Marzano. L’influencer è sicura che l’amore abbia vinto su tutto. Anche lei fa sapere al pubblico che “ci saranno grandi novità” e sembra riferirsi appunto alla possibilità di vedere Sara e Sonny convolare a nozze. Deianira conferma che Sonny ha avuto “un’altra reazione e non si è trattato di tradimento”.

Per problemi caratteriali tra loro non c’era più una storia serena. Questo il motivo per cui avrebbero deciso a dicembre di separare le loro strade. Nonostante tutto, Sonny non rinnega la relazione avuta con Aurora Colombo.