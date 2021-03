Uomini e Donne, Sara e Sonny sono tornati insieme: crisi superata

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme. La coppia di Uomini e Donne è riuscita a superare la crisi che l’ha travolta lo scorso mese di gennaio. Già un mese fa si parlava di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore. Proprio Sara aveva fatto sapere ai fan che insieme stavano cercando di capire cosa fare, tornando a sentirsi. Ora la Shaimi pensa bene di rendere ufficiale il suo ritorno con Sonny, condividendo una foto che li ritrae felici e complici come un tempo. Prima di condividere la notizia, che indubbiamente sta facendo felici i loro fan, l’ex tronista ha parlato del momento difficile che si sta vivendo a causa della pandemia del Coronavirus.

Sara non vede l’ora di tornare a lavorare, ma ancora non si sa di preciso quando sarà possibile. L’ex tronista si trova nella stessa posizione di moltissimi italiani. Per svagarsi un po’, ha deciso di concedersi una passeggiata e sembra proprio insieme all’ex corteggiatore. Infatti, subito dopo pubblica i vari selfie per rendere ufficiale il ritorno di fiamma. “Dannatamente diversi, ma impossibili da separare”, questa è la didascalia che accompagna le foto. Non manca, ovviamente, il cuoricino rosso per rendere il tutto ufficiale.

Sono tanti i sostenitori di questa coppia, che hanno sempre tifato per il loro amore. La relazione è nata nel programma di Maria De Filippi, in piena pandemia. Sebbene il loro percorso si fosse interrotto proprio a causa del virus, Sara e Sonny sono riusciti a mantenere accesi i loro sentimenti e la voglia di stare insieme. Così, la Shaimi ha deciso di lasciare la trasmissione insieme all’ex corteggiatore milanese, lo scorso 9 giugno 2020.

Sui social sono apparsi sempre molto complici e davvero innamorati. Infatti, l’annuncio sulla rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Ed ecco che dopo qualche tempo, Sara ha dato la notizia che ha riacceso le speranze del pubblico che li sostiene. Non ha potuto dimenticare Sonny e insieme hanno tentato di rimettere in piedi la storia d’amore. E sembra proprio che siano riusciti nel loro intento!

Una notizia bellissima per i fan che stanno commentando in numerosi il nuovo post condiviso da Sara.