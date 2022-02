Uomini e Donne, Sara e Sonny: aria di crisi? Grave lutto, lui assente

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati un’altra volta? I due, che si sono conosciuti nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne, secondo le ultime voci si sarebbero detti addio, forse definitivamente. Ecco cosa induce a pensare alla rottura e per quale motivo i due si sarebbero allontanati.

Tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembra esserci vento di crisi. L’assistente di volo 31enne e lo store manager classe 1992 non si fanno vedere da molto tempo sui social. La coppia è solita postare numerose foto che testimoniano il loro amore, immagini di cui non c’è traccia da più di un mese. Ciò ha fatto insospettire i fan della coppia, che non si sono fatti problemi a commentare l’ultima foto postata su Instagram dalla 31enne chiedendole proprio delucidazioni circa la sua love story. La Shaimi, però, ha preferito non rispondere.

UeD, brutto periodo per Sara Shaimi. Dov’è Sonny Di Meo?

In ogni caso l’indizio principale che porterebbe ad una crisi non è la lontananza dai social bensì delle parole scritte dall’italo indiana qualche giorno fa. L’influencer, purtroppo, è stata colpita recentemente da un grave lutto: suo nonno è scomparso a causa del Covid. Poco dopo il triste evento l’ex tronista ha scritto nelle storie Instagram di essere stata abbandonata dalle persone che dovrebbero tenere a lei. Che tra queste ci sia anche e soprattutto Di Meo?

Sembra infatti che questo non sia stato accanto alla fidanzata in questo momento particolare. Molti suoi followers hanno notato la cosa ma, a quanto pare, la Shaimi ha risposto con il silenzio stampa e con l’eliminazione dei commenti più pungenti. Tra questi ce ne sarebbe stato anche uno che faceva riferimento ad alcune voci che corrono sul conto di Di Meo. Quest’ultimo, come riportato anche dall’opinionista Deianira Marzano, sarebbe stato visto atteggiarsi con fare “libertino” in quel di Milano. Davvero il fidanzato della Shaimi è andato a divertirsi da solo mentre la sua ragazza stava piangendo la morte del nonno? Se così fosse sarebbe molto strano e farebbe davvero pensare che i due si siano allontanati.

La Shaimi, prima del lutto, ha attraversato un altro momento difficile, stavolta godendo del supporto di Di Meo. Nel mese di gennaio 2022 l’ex modella si è sottoposta infatti ad un intervento chirurgico per risolvere un “problema serio” di salute.

Sara ha scelto Sonny a Uomini e Donne nel giugno del 2020. I due si sono lasciati a causa di “incomprensioni” nel gennaio del 2021, per poi ritornare insieme circa un mese dopo. Anche stavolta si tratterà di una crisi passeggera? O sono solo voci? Staremo a vedere.