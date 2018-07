Uomini e Donne, Sara e Lorenzo si sono incontrati in segreto? Parla il Riccardi

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati segretamente? L’ex corteggiatore interviene

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati segretamente dopo Uomini e Donne? A dare una risposta ci pensa l’ex corteggiatore, che ha scelto in queste ore di chiarire quanto realmente accaduto. Ricordiamo che ieri i due sono stati beccati nello stesso posto da alcuni fan. In particolare, c’è chi ha dichiarato di averli visti insieme al centro commerciale e chi al bar. Secondo il racconto di una utente, Sara sarebbe entrata dentro un noto negozio e Lorenzo l’avrebbe aspettata fuori su una panchina. Un’altra fan ha, invece, riferito al sito News U&D, di averli visti insieme in un bar. Ebbene ora il Riccardi ha scelto di dire finalmente la verità. L’ex corteggiatore ha rivelato di essere semplicemente entrano in un bar e di aver visto Sara con suo padre. L’unica cosa che è accaduta tra loro è un semplice saluto, fatto per educazione. Dunque, Lorenzo chiede ai fan di finirla con questa storia e di non pensare assolutamente a un ritorno di fiamma tra loro. Il Riccardi è apparso sui social abbastanza infastidito da questa situazione e dai messaggi che sta ricevendo da ieri.

“Volevo chiarire un attimino una cosa, perché qua stiamo dando i numeri. Io e Sara non ci siamo incontrati apposta, non ci siamo dati appuntamento. Toglietevelo dalla testa.” In questo modo, Lorenzo chiarisce di non essersi assolutamente incontrato in segreto con Sara. Sono in molti i fan convinti del fatto che la storia della Affi Fella e Luigi Mastroianni sia naufragata proprio per colpa del Riccardi. Ma l’ex tronista, in realtà, non ha incontrato apposta Lorenzo, si tratta semplicemente di una coincidenza. Ed ecco che l’ex corteggiatore spiega nel dettaglio cos’è accaduto.“Sono entrato dentro un bar e c’era lei con suo padre e altre due persone. L’ho salutata e basta, educazione.”

Uomini e Donne, nessun ritorno di fiamma tra Sara e Lorenzo: il Riccardi infastidito

Dunque, non c’è nessun ritorno di fiamma tra Sara e Lorenzo. La Affi Fella è tornata single dopo la breve storia con Luigi. Sono riusciti a dividere in due il pubblico: da una parte c’è chi dà ragione all’ex tronista e dall’altra chi sta dalla parte del Mastroianni. Ancora per molti fan la situazione è ancora poco chiara, forse per questo tanti telespettatori si sono illusi in un ritorno tra Sara e Lorenzo.