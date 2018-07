Uomini e Donne, Sara Affi Fella presa di mira e insultata sui social: l’ex tronista sbotta e risponde alle accuse

Continua l’ondata di odio sul web ai danni di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da quando ha ufficializzato la fine della storia con Luigi Mastroianni è stata perennemente attaccata sui social. Una situazione questa che, inoltre, l’ha costretta in più occasioni a dover intervenire, non solo per cercare di spiegare la propria posizione ma anche, e soprattutto, per provare a mettere un freno alla polemica. Le cose, però, ad oggi sembrerebbero non essere cambiate, tant’è che contro i suoi haters Sara ha dovuto ancora una volta schierarsi apertamente.

Non deve essere un momento facile questo per l’ex tronista di Uomini e Donne, e l’ultimo sfogo su Instagram lo dimostra. Sara Affi Fella infatti poche ore fa ha sbottato sui socia e, a chi continua oggi a puntare il dito contro di lei, ha voluto indirizzare un messaggio ben preciso. In una stories, infatti, L’ex di Luigi Mastroianni ha scritto: “L’unica vergogna che prova è quella per voi quando leggo queste cose!”. Parole chiare e concise che, anche questa volta, hanno come scopo quello di calmare gli animi di chi, su internet, sta continuando a mandare pesanti insulti a Sara.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Nicola Panico non si sono mai lasciati? Le perplessità di Luigi Mastroianni

Uno dei primi a dire di non voler più parlare di Sara Affi Fella e della polemica che sta investendo l’ex tronista è stato, di recente, proprio Luigi Mastroianni. Il siciliano, infatti, dopo aver raccontato la sua verità a Uomini e Donne Magazine, ha chiaramente detto di considerarsi single e di non essere intenzionato a tornare con Sara. Il motivo? La Affi Fella, secondo lui, non sarebbe mai stata veramente intenzionata a costruire qualcosa di serio con lui fuori da Uomini e Donne.