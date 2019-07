Uomini e Donne, Sara Affi Fella è incinta? Ecco la verità

Uomini e Donne, Sara Affi Fella è incinta? A rivelare la verità è la diretta interessata

È da ieri sera che non si parla d’altro. Sara Affi Fella, l’indimenticabile ex tronista di Uomini e Donne, è tornata ad infiammare il gossip. Come? Ieri sera la modella sulle sue instagram stories ha postato una fotografia che ritrae il suo fidanzato, il calciatore Francesco Fedato, mentre le bacia la pancia. Per questo motivo tutte le fan hanno cominciato a pensare ad una probabile gravidanza. Effettivamente l’immagine è molto ambigua ma…qual è la verità? La nostra Affi Fella è incinta oppure no? A rispondere a questo grandissimo quesito ci ha pensato proprio lei, la diretta interessata. Poco fa, infatti, Sara ha pubblicato un video dove smentisce qualsiasi voce sulla sua gravidanza. Inoltre, Sara ha spiegato il motivo per cui ha scattato e postato quella fotografia: “No, non sono incinta. Ieri sera non stavo bene e il mio ragazzo mi stava facendo un po’ di coccole“

Sara Affi Fella e l’amore ritrovato con Francesco Fedato

Dopo aver concluso, in modo burrascoso, la sua storia d’amore con Nicola Panico, Sara Affi Fella ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’attaccante del Foggia, Francesco Fedato. La loro relazione sembra essere nata durante i primi mesi del 2019 ma Sara, tramite i social, ne ha dato la conferma a marzo. Insieme a lui la modella ed influencer ha dichiarato di vivere un momento d’oro. Di recente i due sono stati paparazzati insieme a Formentera e sono apparsi più innamorati che mai. Sara, inoltre, ha raccontato di aver trovato questo grande amore grazie al prezioso aiuto di un’amica in comune che ha con lui. I due hanno prima iniziato a sentirsi telefonicamente e poi si sono incontrati, da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Sara Affi Fella tra Nicola Panico e lo scandalo a Uomini e Donne

L’Italia ha conosciuto Sara Affi Fella grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017 insieme al suo fidanzato storico Nicola Panico. Ma la modella molisana verrà ricordata per sempre a causa dello scandalo che la coinvolse a Uomini e Donne. Per Sara, però, attraversare quel burrascoso periodo non fu affatto facile. È stata lei stessa, in seguito, a dichiarare di aver sofferto di depressione proprio per quanto accaduto.