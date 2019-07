Sara Affi Fella su Chi: passione a Formentera con Francesco Fedato

Sara Affi Fella a Ibiza e Formentera con il fidanzato: le foto su Chi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sara Affi Fella e Francesco Fedato. Ad un anno dallo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, oggi l’ex tronista è serena e tranquilla. Tutto merito dell’amore del calciatore del Trapani, che è riuscito a spezzare via le insicurezze di Sara e dare alla ragazza nuova fiducia nel futuro. Di recente la coppia si è concessa un viaggio di passione e relax tra Ibiza e Formentera. Qui è stata pizzicata dai paparazzi di Chi: nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio ci sarà un ampio reportage sulla vacanza di Sara e Francesco, con tanto di succosi dettagli e aneddoti.

Sara Affi Fella ha sconfitto la depressione grazie a Francesco

Tornata di nuovo in scena dopo un periodo di silenzio, Sara Affi Fella non ha nascosto la sua depressione. “Sono stata molto male. Ho passato un periodo talmente brutto che la mia testa pensava di tutto e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo e ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione”, ha spiegato la diretta interessata in un’intervista.

Sara Affi Fella racconta l’incontro con Francesco Fedato

Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune: dopo un mese e mezzo di corteggiamento via telefono è arrivato il primo incontro, che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine. “Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”, ha puntualizzato Sara.