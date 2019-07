Nicola Panico ricorda Sara Affi Fella: le parole mai dette

Temptation Island: le ultime parole di Nicola Panico su Sara Affi Fella

Sono passati due anni da quando Nicola Panico e Sara Affi Fella hanno testato il loro amore a Temptation Island. L’esperienza ha cambiato per sempre le vite di entrambi: quell’amore non è riuscito a resistere alle tentazioni e neppure al tornado Uomini e Donne, trasmissione che ha accresciuto la popolarità della modella e studentessa. In un’intervista concessa al settimanale Vero, Nicola ha ricordato la sua avventura all’interno del villaggio, sottolineando le difficoltà dello show che possono mettere in crisi qualsiasi coppia, anche quella più solida.

Nicola Panico: le grandi difficoltà a Temptation Island

“Una delle difficoltà maggiori che si incontrano è quella di non poter far recepire all’altra persona quello che davvero stai facendo, ciò che hai veramente nella testa, perché magari dall’altro lato tutto può essere frainteso”, ha dichiarato Nicola Panico. A detta del calciatore pure la lontananza gioca un ruolo fondamentale e decisivo. “Un’altra difficoltà è quella di non riconoscere il proprio partner che appare diverso da come è nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. E vogliamo parlare di quanto sia difficile gestire le proprie emozioni sapendo che tutta Italia ti sta guardando?”, ha aggiunto Panico. Nicola non ha dimenticato il famoso episodio delle sigarette, diventato uno dei cult della storia di Temptation Island.

Sara Affi Fella e le sigarette: il ricordo di Nicola Panico

“Io purtroppo una sera non sono riuscito a controllarmi quando ho visto Sara fumare una sigaretta. Era solo la famosa goccia che fa traboccare il vaso: erano state tante cose ad infastidirmi”, ha ammesso Nicola Panico, che oggi ha dimenticato l’ex fidanzata ed è felice accanto ad una nuova fiamma. Nuova vita pure per Sara che dopo lo scandalo a Uomini e Donne ha ritrovato la serenità con il calciatore Francesco Fedato.