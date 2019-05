Nicola Panico ritrova l’amore: dopo Sara Affi Fella arriva Francesca

Temptation Island, Nicola Panico ha una nuova fidanzata: l’amore dopo Sara Affi Fella

Nicola Panico ha finalmente ritrovato l’amore. L’ex volto noto di Temptation Island, dopo la burrascosa rottura con Sara Affi Fella, si è di nuovo innamorato. La nuova fidanzata si chiama Francesca e l’ha presentata lui stesso, pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram. Al contrario della Affi Fella la ragazza non pare essere un personaggio conosciuto dal pubblico del piccolo schermo e, pertanto, di lei sappiamo poco. Da diverso tempo Panico aveva lasciato sui social indizi che avevano portato tutti a pensare all’inizio di una nuova relazione ma, di fatto, solo stasera abbiamo avuto la conferma ufficiale.

Nicola Panico si è fidanzato: sui social l’annuncio e la dedica a Francesca

Nicola Panico per ufficializzare il suo fidanzamento con Francesca ha scelto di usare i suoi spazi sui social. “Da quel giorno lì tutto è iniziato”, ha scritto l’ex di Sara Affi Fella sotto la foto postata insieme alla nuova fidanzata. A chi nei commenti gli ha chiesto quanti anni avesse la ragazza (insinuando che fosse tanto più piccola di lui), il calciatore ha subito risposto chiarendo che lei, in realtà, è di età più grande. Oggi, dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne e l’infinita diatriba con Sara Affi Fella, sembra essere arrivato anche per Nicola il momento di voltare pagina e guardare oltre.

Nicola Panico dopo Sara Affi Fella confessa: “Vorrei potermi fidare di nuovo”

“Vorrei potermi fidare di nuovo”, scriveva qualche mese fa Nicola Panico sui social. Quanto successo con Sara Affi Fella, di fatto, aveva coinvolto e travolto anche lui. Per questo motivo, come lui stesso aveva raccontato, riuscire a fidarsi di nuovo di qualcuno per Nicola era diventato difficile. Questo ostacolo, tuttavia, adesso sembra averlo superato grazie a Francesca. Potrebbe essere lei, dopo tutto, la donna giusta per ricominciare.