Nicola Panico dopo Sara Affi Fella: “Vorrei potermi fidare di nuovo”

Sara Affi Fella è ancora una ferita aperta per Nicola Panico: l’ultimo sfogo dell’ex protagonista di Temptation Island

La fine della storia d’amore con Sara Affi Fella, dopo mesi di sotterfugi e bugie, ha segnato particolarmente Nicola Panico. Il calciatore, complice con l’ex tronista, ha tenuto per diverso tempo segreta la sua relazione. Dopo la scelta di quest’ultima a Uomini e Donne, però, è scoppiato il caos e tutto è venuto a galla. Adesso che le acque si sono calmate e che tutto si è ridimensionato, comunque, Nicola pare abbia ancora qualcosa da dire sul suo precedente fidanzamento. Grazie al gioco delle domande su Instagram, difatti, l’ex protagonista di Temptation Island si è raccontato ai suoi follower e, pur non citando direttamente la Affi Fella, di quello che ha passato con lei è tornato a parlare.

Nicola Panico dopo Sara Affi Fella si sfoga: “Vorrei potermi fidare di nuovo di qualcuno”

Come sta oggi Nicola Panico dopo lo scandalo che, insieme a Sara Affi Fella, lo ha travolto dopo Temptation Island? A chi gli ha fatto questa domande, poche ore fa, il calciatore ha risposto di stare meglio ma di avere ancora dei problemi nel rapportarsi con le altre persone. “Vorrei potermi fidare di nuovo di qualcuno. Penso sempre a male e ogni minimo intoppo chiudo subito” ha confessato Panico. Sara pare aver ritrovato l’amore e lui, invece, è innamorato oggi? “Mi sono innamorato due volte nella mia vita” ha risposto Nicola “E tutte e due le volte c’ho messo tanto. Credo che l’amore sia una cosa molto seria. Non capisco come alcune persone cambino fidanzate/i come le proprie mutande”.

Sara Affi Fella di nuovo innamorata? Il gossip sul nuovo fidanzato non si placa

Mentre Nicola Panico si dichiara single, sul web non si parla d’altro che del presunto nuovo fidanzato di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, stando alle ultime indiscrezioni, pare si sia di nuovo innamorata. Lui si chiama Francesco e, come Nicola, fa il calciatore.