Sara Affi Fella innamorata: l’ultima dedica al nuovo fidanzato

Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritrova l’amore: l’ultima dedica che sembra confermare la presenza di un nuovo fidanzato nella sua vita

Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, sembra oggi decisa a voltare pagina. Nella sua vita, stando alle ultime indiscrezioni, pare ci sia adesso un nuovo amore. Lui si chiama Francesco, è un calciatore che gioca nel Trapani e, secondo le ultime segnalazioni, sarebbe il nuovo fidanzato dell’ex tronista. Qualche giorno fa si era parlato di una presunta relazione di Sara con un altro ragazzo, anche lui giocatore, cui nome era quello di Andrea. Questa notizia, però, è stata prontamente smentita dalla ragazza che, comunque, ha specificato di non stare insieme a lui ma ha anche fatto intendere di stare frequentando qualcuno al momento. Ebbene, questo qualcuno pare sia proprio Francesco.

Gli indizi sembrerebbero portare tutti a lui e, cose più importante, da quando sui social si parla di questa storia Sara (a differenza di quanto successo con Andrea) non ha smentito nulla. Dopo le voci sul suo conto e quelle che la vedevano in Sicilia in compagnia del nuovo fidanzato, inoltre, la Affi Fella pochi minuti fa ha pubblicato una foto che pare dire molto sulla sua attuale situazione sentimentale. Un selfie, niente di più, ma con una dedica che non è passata inosservata. Niente frasi eclatanti o dichiarazioni pubbliche, sono una lettera, la “F” un cuore e un quadrifoglio.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella di nuovo innamorata: anche per Nicola Panico è giunto il momento di voltare pagina

Con la sua dedica oggi Sara Affi Fella è come se avesse voluto dire: “Si, con Francesco sono innamorata e mi sento fortunata”. Ai suoi fan ha detto che prima o poi avrebbe fatto sapere il nome del ragazzo misterioso che le ha rubato il cuore. Per lei e Francesco sta forse arrivando l’ora di uscire alla luce del sole? Staremo a vedere. Intanto (come vi abbiamo raccontato qui qualche giorno fa) anche il suo ex fidanzato Nicola Panico sembrerebbe essersi consolato con un’altra donna. Anche in questo caso, però, l’identità di lei rimane un mistero.