Nicola Panico ha una nuova fidanzata? Gli indizi che sembrano confermalo

Nicola Panico dopo Sara Affi Fella volta pagina con una nuova fidanzata? Gli indizi che sembrerebbero confermare la presenza di un’altra donna nella sua vita

Nicola Panico si è fidanzato? Dopo la burrascosa storia d’amore con Sara Affi Fella, di cui per mesi e mesi se ne è parlato sia sul web che nelle riviste di gossip, adesso una nuova ragazza potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore. Usiamo il condizionale perché, al momento, non abbiamo conferma di questa notizia. Alcuni alcuni indizi lasciati dal calciatore sui social, però, ci hanno portato a pensarlo. Cosa è successo? Ieri sera Nicola ha augurato la buona notte ai propri follower da quella che – apparentemente – ha l’aria di essere una camera d’albergo, affacciata sul bellissimo golfo di Napoli. Stamattina, sempre su Instagram stories, lo stesso ha condivo la stessa immagine, dello stesso panorama, dove mostrava, rispetto alla sera prima, una tavola apparecchiata per la colazione. Tutto, come hanno notato molti, era sistemato per due. Forse Nicola si è svegliato oggi in dolce compagnia?

Durante la serata di San Valentino, inoltre, Nicola Panico ha condiviso immagini e video di lui in compagnia di un’attraente ragazza. Magari è proprio lei la nuova fidanzata? O si tratta solo di un’amica? In fondo, entrambi, non hanno fatto niente per spingerci a credere che tra di loro ci fosse del tenero. Certo è che, pensandoci bene, l’uscita proprio durante la festa degli innamorati e le foto dell’hotel condivise da Nicola sul suo profilo rimangono, comunque, un’interessante coincidenza. Queste, fino ad ora, sono solo delle supposizioni, sia chiaro. La verità è che, per sapere quello che sta succedendo veramente, non ci resta che aspettare una dichiarazione (o un segno) da parte del diretto interessato.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? La segnalazione

Nicola Panico, dopo la fine della relazione con Sara Affi Fella, potrebbe non essere oggi l’unico ad aver voltato pagina in tutta questa storia. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe fidanzata. L’uomo in questione si chiama Francesco, è un calciatore, e sembrerebbe essere la nuova fiamma della Affi Fella. Quest’ultima, però, non si è ancora espressa in merito alla questione (né confermando né smentendo queste voci).