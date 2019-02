Sara Affi Fella ha nuovo fidanzato? La segnalazione che conferma il gossip

Sara Affi Fella, arriva la segnalazione sul nuovo fidanzato: un altro calciatore? Il gossip non si placa

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? Questo quello che in molti si stanno chiedendo. È bastata una frase romantica pubblicata in queste ore dall’ex tronista di Uomini e Donne per scatenare il gossip sul suo conto. Dopo la fine della storia con Nicola Panico e Vittorio Parigini Sara potrebbe aver ritrovato l’amore. Qualcuno stamattina ha ipotizzato che si trattasse di un altro calciatore, Andrea, 27 anni. Con lui la Affi Fella era stata fotografata proprio recentemente. Questa notizia, però, pochi minuti dopo è stata smentita dalla diretta interessata. La stessa, comunque, non ha detto di non essere fidanzata ma ha solo specificato di non stare insieme alla persona menzionata da diversi siti e pagine di gossip.

“Non è lui” ha scritto Sara sui social “Ve lo dirò io chi è”. In questo modo, dunque, la Affi Fella ha voluto indirettamente confermare di essere al momento impegnata. Ma chi è questo uomo misterioso? Ebbene, secondo quanto riportato da Isa e Chia, il ragazzo in questione si chiamerebbe Francesco, anche lui giocatore (del Trapani precisamente). A dare lo scoop è stata una lettrice del blog che, tramite una segnalazione, ha dichiarato di sapere per certo che i due stanno insieme, perché Sara avrebbe già trascorso dei giorni in Sicilia per stare insieme al suo nuovo fidanzato.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritrova l’amore? Gli indizi

In queste ore, inoltre, Sara Affi Fella ha pubblicato delle stories dove si mostrava in viaggio e, poco dopo, ha condiviso un’immagine di quello che a molti è sembrato un paesaggio siciliano. Questo vuol dire che passerà il giorno di San Valentino insieme al suo nuovo fidanzato? Noi rimaniamo in attesa di una sua conferma (o una smentita come quella di stamattina) anche se, per il momento, tutti gli indizi sembrerebbero suggerire la presenza di un nuovo amore nella sua vita.