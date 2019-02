Uomini e Donne, Sara Affi Fella fidanzata con un calciatore? La risposta

Uomini e Donne, Sara Affi Fella: amore ritrovato, ma non con un calciatore

In queste ultimissime ore, Sara Affi Fella è tornata al centro dell’attenzione. I fan di Uomini e Donne hanno iniziato a parlare di un presunto nuovo amore per l’ex tronista. Da quando ha chiesto scusa per le bugie dette a Maria De Filippi e a tutto il suo pubblico, la giovane di Venafro è tornata attiva sui social. La ragazza ha chiesto un po’ di tregua a chi, per mesi, non ha fatto altro che insultarla e denigrarla. Sara ha cercato di tornare alla sua vita quotidiana, lasciandosi ovviamente alle spalle il suo triste percorso televisivo. Ora, la donna pare sia nuovamente felice e tutto grazie alla sua famiglia, ai suoi amici e forse anche grazie ad un possibile nuovo amore.

Secondo i fan di Uomini e Donne, Sara avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Andrea. Lui ha 27 anni e nella vita è un calciatore, più precisamente gioca con la squadra del Trapani. Dopo gli insistenti gossip, la diretta interessata ha deciso di intervenire e dire la sua. La Affi Fella non ha smentito di essersi fidanzata, ma ha però chiarito alcune particolari cose. “Per la cronaca Andrea è un mio amico.. basta!” L’ex tronista ha poi aggiunto, quasi confermando il suo nuovo fidanzamento: “Ve lo dirò io chi è.”

Sara Affi Fella, nuovo fidanzato dopo Uomini e Donne: il messaggio di San Valentino

Insomma, Sara pare abbia finalmente ritrovato l’amore e speriamo che questa sia la volta buona. Nel giorno della festa degli innamorato, ovvero San Valentino, la bellissima Affi Fella ha voluto inviare un messaggio d’amore a tutti i suoi followers. “P.S. Amatevi, oggi è San Valentino.” Dopo il difficile periodo vissuto a causa dei problemi con Uomini e Donne, la giovane donna è tornata ad amarsi, cercando di non pensare più a ciò che è accaduto!