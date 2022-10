Sono stati rivali in amore nel programma di Maria De Filippi, ma mantenendo rispetto l’uno per l’altro: oggi Carniani parla così

Samuele Carniani e Luca Salatino sono stati rivali a Uomini e Donne, ma probabilmente non lo sarebbero nella vita reale. A dividerli nello studio di Maria De Filippi era Roberta Giusti, la tronista che poi ha scelto Samuele. I due stanno ancora insieme e sono felicissimi. Luca è finito sul trono e ha trovato l’amore in Soraia. Adesso entrambe le coppie vivono felici le loro storie d’amore e Luca è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Il suo carattere lo ha portato dritto nella casa più spiata d’Italia, dove sta conquistando il grande pubblico superando pregiudizi sul suo conto per essere un ex tronista.

C’è chi metterebbe la mano sul fuoco sul suo essere vero al GF Vip e tanti sono pronti a difenderlo. Anche Samuele crede molto nel Vippone e non lo ha nascosto, stupendo tutti. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Mondo Tv, Samuele ha parlato molto bene di Luca Salatino al GF Vip. Queste le sue parole:

“Luca è la persona più vera lì dentro. Per come lo conosco io è entrato e ha fatto vedere esattamente com’è. Il lato scherzoso io non lo conosco però non penso lui finga. E poi è uno che ti dice le cose come le pensa. L’ho sempre apprezzato per questo”

Eh sì, man mano che si è sentito sempre più a suo agio Luca ha tirato fuori il suo lato divertente che a Uomini e Donne non è venuto fuori. In quella occasione però non ne ha avuto modo o occasione, evidentemente, soprattutto perché con Roberta non sono mancati ostacoli da superare. Samuele ha cambiato idea su Luca, in un certo senso. Dopo Uomini e Donne infatti aveva parlato di lui definendolo un po’ “egoista e non semplice da sopportare”. Adesso non ha speso mezza parola negativa su di lui. Certo le situazioni possono far emergere un lato anziché un altro di una persona e al Grande Fratello Vip Luca è più rilassato. Non deve conquistare nessuno né dimostrare niente a nessuno. Anche perché ha trovato l’amore con Soraia, sente la sua mancanza ma sa che lei c’è.

Nel corso dell’intervista Samuele Carniani si è espresso anche su Ciprian Aftim. Quest’ultimo ha interrotto la relazione con Andrea Nicole, tronista insieme a Roberta nella passata stagione. Sembravano molto innamorati, invece si sono lasciati e Andrea Nicole ha sofferto molto. Samuele ha ammesso di essersi accorto che qualcosa non andava: