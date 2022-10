Andrea Nicole Conte ha parlato della rottura con Ciprian. Dopo aver atteso che la situazione migliorasse o peggiorasse in modo definitivo, ora l’ex tronista di Uomini e Donne ha vuotato il sacco. Non è stato semplice affrontare questa rottura perché ha investito tutta sé stessa nel rapporto, mettendo in pausa la sua vita per dedicarsi alla coppia. Ha scelto di vivere questo amore dopo Uomini e Donne in privato il più possibile, evitando i social finché poteva perché non era in cerca di visibilità. Andrea Nicole a Uomini e Donne ha cercato l’amore, pensava di averlo trovato ma non è andata bene.

Intervistata da Fanpage, l’ex tronista ha spiegato cosa è successo dopo la convivenza a Roma con Ciprian. Tuttavia ha preferito non scendere nei dettagli: “Succedono tante cose, alcune non le dirò mai… Il punto limite arriva qualche settimana fa. Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare”. A prendere la decisione di interrompere il rapporto dunque sarebbe stato Ciprian. La crisi c’era, sebbene Nicole abbia provato a tenerla nascosta smentendola pubblicamente.

Sì, perché ormai le voci di rottura si rincorrevano sui social, ma lei ha preferito aspettare per risolvere la questione, in un modo o nell’altro, senza pressioni esterne. Ha spiegato infatti di aver negato la crisi “per tutelare entrambi e per provare a salvare la situazione”. Quindi è passata a spiegare perché stavolta la rottura è stata più dolorosa di altre vissute in passato. Non ha risparmiato espressioni forti nei riguardi di Ciprian, però:

“Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia”

Andrea Nicole non ha mai dubitato dell’interesse di Ciprian e non dubita neanche dopo la rottura. Ha ammesso però di avere dei rimorsi: “Per certi versi sono stata cieca. Per questo sono più delusa da me stessa che da lui”. Non ha alcuna intenzione di innescare una guerra social né di screditarlo. Lei tiene ancora tanto all’ex corteggiatore, si è fatta aiutare per superare la fine della loro storia: “Una psicologa mi ha aiutato a fare chiarezza fuori e dentro di me”. Adesso è cominciata la sua fase di ripresa, Andrea Nicole ha ammesso di essere crollata dopo l’addio a Ciprian:

“Le mie radici sono la mia famiglia, sono tornata a Milano proprio per ritrovare la mia stabilità. Questo è un periodo di ripresa psicofisica. Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli”

Adesso è tornata dalla sua famiglia, trascorre il tempo circondata da gente che le vuole bene e questo la aiuta tanto. Sono tornati a fare capolino però alcuni timori, come quello di rimanere sola. L’ex tronista non vuole rinunciare al sogno di avere una famiglia. Andrea Nicole sogna da sempre di diventare mamma e si è commossa parlandone: