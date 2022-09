Pare ci sia maretta tra una delle coppie che si sono formate di recente nello studio di Uomini e Donne. Il gossip oggi ha colpito anche loro: Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati? Da qualche tempo ormai non si mostrano più insieme sui social, ma i fan più attenti hanno seguito i loro movimenti attraverso video e foto postati su Instagram e hanno notato della distanza tra loro. Hanno passato un’estate turbolenta e proprio nei mesi più caldi potrebbero aver incontrato qualche ostacolo che oggi impedisce loro di vivere insieme.

A fare una ricostruzione dei loro movimenti minuziosa e attenta è stato Il Vicolo delle News. La crisi tra Andrea Nicole e Ciprian, presunta fino a prova contraria, sarebbe esplosa ad agosto in Puglia. La coppia era insieme in Puglia, dove vive la nonna dell’ex tronista. Non si sono mostrati insieme sui social, ma in una diretta di Samuele Carniani è apparso anche Ciprian con lei. Dunque era lì. Nella stessa diretta lei aveva spiegato che sarebbero rientrati a Roma il 15 agosto per una rimpatriata con i cugini di Ciprian. A Roma però pare che lui sia rientrato da solo: Nicole è rimasta in Puglia.

Quando anche lei è tornata nella Capitale non ci sono stati più video e foto di coppia. Evitavano di inquadrarsi insieme anche in alcune serate, dove però erano entrambi. Poi Andrea Nicole è tornata a Milano e pare che Ciprian l’abbia accompagnata, perché è apparso in una foto della mamma di lei. E sempre seguendo i movimenti sui social pare che l’ex tronista sia tornata a vivere in pianta stabile a Milano. L’amica Roberta, l’ex tronista, ha fatto capire in una diretta su Instagram che ora Nicole vive al Nord e non potranno vedersi per un po’.

Tutti indizi che portano a pensare a una rottura tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. Cosa l’avrà portata a Milano? Nulla vieta che il motivo potrebbe essere un altro. Per esempio il lavoro, oppure qualche problema in famiglia che richiede la sua presenza in città. E se non si mostrano più insieme potrebbe nascondere una scelta di coppia. Insomma, sebbene più indizi formino una prova, è sempre meglio non dar nulla per certo fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.