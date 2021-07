Uomini e Donne, Samantha e Alessio: è bufera, interviene un’ex dama

Si è acceso il caos per l’ormai ex coppia del Trono Classico, tra sospetti e accuse da parte di alcuni telespettatori: un altro volto del programma decide di dire la sua

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati. Dopo la scelta a Uomini e Donne, tutto sembrava procedere per il meglio per questa coppia del Trono Classico. Negli ultimi giorni i fan avevano già iniziato a notare qualcosa di strano: non apparivano più sui social insieme. Ed è così arrivata la conferma ufficiale sulla rottura.

A rivelare che è arrivato l’addio è stata Samantha, seguita poi da Alessio. Quest’ultimo ha dimostrato di essere rimasto davvero deluso dalla decisione presa dall’ormai ex fidanzata di parlare sui social ancora prima di avere un confronto. Non è mancata la risposta della Curcio a queste sue parole. L’ex tronista ha accusato Alessio di aver preferito spendere le sue giornate in discoteche e divertimento, anziché raggiungerla.

Alcune foto, che ritraggono Ceniccola abbracciato a una sua amica, hanno solo complicato la situazione, ma non rappresenterebbero il motivo sulla rottura. Ma ora su Samantha e Alessio si alza un vero polverone. Non solo per le loro accuse reciproche sui social, bensì anche per alcuni sospetti che hanno vari telespettatori.

Come è possibile notare tra i commenti social, sono diversi gli utenti che faticano a credere che tutto questo sia la realtà. Infatti, c’è chi accusa entrambi di aver messo in scena tutto questo per far parlare di loro. Altri ancora credono che abbiano sempre finto. Pioggia di accuse e critiche, dunque, per questa ormai ex coppia del Trono Classico.

Arriva anche la segnalazione di Deianira Marzano, la quale sembra non credere a questo addio tra Alessio e Samantha. In particolare, un dettaglio sta facendo riflettere l’influencer, che condivide il suo punto di vista.

“Quando mi sono arrivate le foto di Alessio, fu una pagina di frasi d’amore a mandarmele. Il giorno dopo fui contattata dalla ragazza che aveva scattato le foto e mi disse ‘guarda io queste foto le ho mandate solo a Samantha, non mi spiego come possano essere arrivate a te'”

Scritto ciò, Deianira si domanda: “Chi ci sta dietro quella pagina di poesie? Come faceva ad avere le foto?”. La Marzano crede che ormai la risposta sia chiara. Ora, a detta sua, bisognerebbe capire se “c’è stato un accordo tra i due o meno”.

Il fatto che Samantha abbia avuto quello sfogo social prima di avere un confronto faccia a faccia con Alessio fa pensare, secondo Deianira. Non proprio in risposta alle parole dell’influencer, ma Luisa Anna Monti decide di prendere le difese della Curcio.

L’ex dama del Trono Over, che non sta sicuramente affrontando un periodo semplice, condivide sulle sue Stories di Instagram alcuni messaggi per dare tutto il suo sostegno a Samantha.

Si sono conosciute nello studio di Canale 5, quando la Monti ha fatto ritorno con Salvio per annunciare il loro matrimonio. E proprio perché ha avuto modo di conoscere l’ex tronista, che oggi Luisa prende le sue difese tra i commenti di un post su Instagram.

“Samantha è la classica ragazza della porta accanto, non si è mai montata la testa, non è artefatta e si mostra così com’è. Non si può piacere a tutti e il suo trono è stato già un trono diverso dagli altri”

Basterà per placare la furia di alcuni telespettatori? I sospetti continuano a esserci, a quanto pare. Nel frattempo, ci sono ovviamente tanti fan che continuano a sostenere Samantha e Alessio in questi giorni così difficili per loro.