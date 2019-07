Uomini e Donne, Rosa e Pietro come Fedez e Chiara: la decisione sul figlio

Uomini e Donne, Rosa e Pietro genitori: la scelta per il figlio Domenico

A pochi giorni dalla nascita del piccolo Domenico, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno già le idee chiare sul loro futuro. La coppia nata a Uomini e Donne seguirà l’esempio di Chiara Ferragni e Fedez, da un anno genitori del vivace Leone. L’ex tronista del Trono Classico di Maria De Filippi ha annunciato che il figlio sarà molto presente sui social network. Proprio come Leo, la cui crescita è costantemente monitorata su Instagram da milioni di fan in tutto il mondo. A detta dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi questa è una svolta naturale dato il grande affetto dei follower che, almeno nel suo caso, hanno seguito passo passo la nascita della relazione con Pietro e la creazione di questa nuova famiglia.

Il figlio di Rosa Perrotta sarà molto presente su Instagram

Domenico sarà social come Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez? “Lo sarà. Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione. Siamo inondati di affetto dai follower, mi mandano regali a casa, ho ricevuto persino un kit per fare un calco dei suoi piedini…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto Rosa Perrotta di Uomini e Donne al settimanale Chi. Proprio alla rivista diretta da Alfonso Signorini la modella e web influencer ha mostrato le foto del primogenito e chiarito che le nozze con Pietro Tartaglione sono rimandate ai prossimi mesi.

Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro si sposeranno a breve

Dopo il matrimonio rinviato a causa della gravidanza – l’evento era previsto a Gaeta lo scorso giugno – Rosa e Pietro hanno deciso di diventare marito e moglie entro l’inverno anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale. Per ora i due preferiscono concentrarsi su Domenico, che sta crescendo sano e forte.