Uomini e Donne news: Rosa Perrotta sulla bilancia dopo il parto

Rosa Perrotta si pesa per la prima volta dopo aver partorito, l’incontro è temutissimo

Avete presente The Imperial March la “musichetta” che accompagna il personaggio di Darth Vade di Star Wars? Bene, questa sarà sicuramente la melodia che Rosa Perrotta avrà avuto nelle orecchie quando si è ricordata che era giunto il momento di pesarsi. La bilancia per le donne che hanno da poco partorito è sempre oggetto di terrore. Perché porta al momento della verità, a quello in cui si scopre quanti chili ha regalato la gravidanza. Il momento bilancia arriva per tutte e ovviamente è arrivato anche per la nostra Rosa che ci ha raccontato, in questi nove lunghi mesi, com’è stato vivere l’attesa del suo Dodo e ci sta raccontando quello che sta succedendo in questi giorni. Si, perché il piccolo Domenico è finalmente arrivato e ora, ahimé, la pacchia è finita. È arrivato il momento di rimettersi in forma e di perdere quei chili e centimetri che la bella compagna di Pietro Tartaglione sente di troppo.

Rosa Perrotta si pesa e commenta il risultato con le sue follower

Dopo averci mostrato una mini porzione di melanzane alla parmigiana, dopo poche ore, Rosa Perrotta ha annunciato che stava per salire sulla bilancia: “Stiamo per affrontare, per la prima volta dopo il parto, la temutissima e malefica bilancia, avrà pietà di noi?“. Naturalmente, la Perrotta non ha poi rivelato quanti chili ha preso durante la gravidanza ma ha postato un boomerang con su scritto “Vabbé, ne è valsa la pena“. I chili, naturalmente, ci sono ma non sono nulla dinnanzi all’opera d’arte che lei e Pietro Tartaglione hanno messo al mondo. Rosa infatti sta vivendo dei giorni ricchi di gioia e felicità grazie all’arrivo del piccolo Domenico. Lei stessa ha infatti confessato di sentirsi rinata perché “quando nasce un bimbo, nasce anche una madre“. I chili in più, com’è giusto che sia, non sono un problema. E la Perrotta questo l’ha fatto ben intendere lanciando un ennesimo messaggio positivo alle sue follower e specialmente a quelle che presto partoriranno.

Rosa Perrotta e la nascita del piccolo Domenico Tartaglione

Il piccolo Dodo è nato durante le prime ore del 25 Luglio 2019. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il suo papà Pietro, tramite una Instagram Story. A commuovere l’intero web sono state le parole di Rosa Perrotta che ha raccontato con tanta semplicità quali sono state le fasi e le sensazioni che ha provato durante la sua gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata apprezzatissima dalle sue fan per aver affrontato i nove mesi con tanta leggerezza senza mai perdere l’ironia che tanto la contraddistingue.