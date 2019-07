Rosa Perrotta ha partorito: è nato Domenico. L’annuncio di papà Pietro

Rosa Perrotta ha partorito. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta

Finalmente Rosa Perrotta ha partorito. L’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente dato alla luce nella mattinata di giovedì 25 luglio Domenico, il primogenito della bella campana nato dall’amore per Pietro Tartaglione, suo scelta nel programma di Maria De Filippi. Ad annunciare il lieto arrivo, lo stesso Pietro su Instagram. Sui social, tanti sono i messaggi di auguri che amici, conoscenti e fan della coppia hanno voluto fare loro. Un momento davvero felice per Rosa e Pietro che hanno accolto nella loro splendida famiglia l’arrivo di Domenico. Il nome del piccolo è stato scelto pensando al padre di Pietro, a cui il giovane è molto legato. L’annuncio che la coppia stesse aspettando un maschietto era arrivato a Domenica Live, dalla d’Urso. Ed ora Rosa sarà più raggiante che mai.

Rosa e Pietro sono diventati genitori: è nato Domenico

Stava diventando quasi un caso mediatico la gravidanza e il parto di Rosa Perrotta che sembrava non arrivare. Anche l’ex tronista aveva deciso di scherzarci su sui social ma finalmente dopo battute varie, Rosa ha dato alla luce il piccolo Domenico. Così lo ha annunciato papà Pietro su Instagram: “La felicità pesa 4 kg“. Per ora niente dichiarazioni o commenti dai diretti interessati. Immaginiamo che sia Rosa che Pietro si stiano godendo il magico momento dell’arrivo al mondo del loro primo figlio, accanto a loro ci sarà sicuramente la loro famiglia.

Rosa e Pietro dopo la nascita di Domenico arriva il matrimonio?

Sono senza dubbio una delle coppie più forti e belle mai uscite da Uomini e Donne. Nonostante Rosa sia spesso attaccata sui social, dobbiamo dire che l’amore che la lega ormai da tempo a Pietro è duraturo. Non solo ha portato un figlio, ma presto i due convoleranno a nozze. In realtà, il matrimonio era stato rinviato proprio per alcuni problemi che sono sorti durante la gravidanza, ma ora che mamma e figlio stanno bene, arriveranno i fiori d’arancio anche per la Perrotta e Tartaglione.