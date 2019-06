Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio rinviato: svelati tutti i motivi

Rosa e Pietro non si sposano più: matrimonio rinviato per alcuni problemi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si sposano più, e a rivelarlo è stata proprio lei a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. Niente di grave, o meglio il peggio è passato perché il rinvio del matrimonio è dovuto ad alcuni problemi che per fortuna sono riusciti a superare insieme. Rosa non ha detto moltissimo in puntata ma ha comunque spiegato chiaramente cos’è successo dopo una battuta che richiama personaggi ormai notissimi a tutti: “Non mi sposo più – queste le sue parole a una Barbara d’Urso inizialmente incredula – perché Pietro non esiste. Te lo volevo dire”; le risate hanno poi lasciato spazio alla motivazione vera e propria. Cos’è successo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Matrimonio Rosa e Pietro: ecco perché è stato rinviato

Stando a quanto dichiarato da Rosa al pubblico di Pomeriggio Cinque il matrimonio “è stato posticipato perché mi sono resa conto che l’avrei fatto sull’altare questo bambino. Dall’inizio c’era qualche problemino, ora per fortuna va tutto bene. Ma non sapevo come sarebbe andata, quindi affrontare il matrimonio in queste condizioni non sarebbe stato il caso”. In altri termini: siccome c’erano problemi con la gravidanza e questi problemi avrebbero portato Rosa a una lunga degenza il matrimonio, il matrimonio non avrebbe potuto essere organizzato come entrambi avrebbero voluto, ed è per questo che hanno optato per un rinvio. E si spera che nessuno dei due né prima né dopo il grande giorno scriverà cose di cui poi potrebbe pentirsi amaramente…

Quando si sposeranno Pietro e Rosa? Le parole dell’ex tronista

Ad ogni modo il matrimonio non è stato rinviato a data da destinarsi: “Nasce i primi di luglio – queste le parole della Perrotta a Barbara d’Urso –, ci sposiamo tra settembre e ottobre”. Il matrimonio è dunque confermato, ed è morta sul nascere qualsiasi voce su un’eventuale crisi; anzi questo sarà senz’altro il periodo più bello della vita di entrambi perché i due stanno per sposarsi e lo faranno con un bellissimo pargoletto appena nato. Se non hanno motivi per essere felici loro, chi potrebbe averli? Tanti auguri!