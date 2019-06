Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters: chiede scusa

Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters, l’ex tronista chiede scusa

Lo scorso 30 maggio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono convolati a nozze. Il loro matrimonio però, nonostante abbia apportato molta felicità per la coppia, ha anche prodotto non poche critiche e polemiche. Tra i tanti commenti che possiamo leggere sui social ci sono anche quelli riguardanti i troppi sponsor, che secondo molti, hanno rovinato il loro matrimonio. Dopo giorni di attacchi e critiche anche pesanti, l’ex tronista Clarissa ha deciso di rispondere per le rime ed ha postato un commento su Instagram che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Il commento, infatti, è stato prontamente cancellato dalla Marchese ma già salvato e poi ripubblicato da tantissimi pagine social. La reazione degli utenti del web e anche dei suoi tanti followers non è tardata ad arrivare tanto che in molti hanno anche proposto un defollow di massa come successe anche per un’altra ex protagonista di UeD: Sara Affi Fella. Per calmare le acque, allora, la bella modella siciliana ha deciso di chiedere scusa.

Clarissa Marchese: il commento che ha prodotto una vera e propria bufera sui social

Lo sfogo di Clarissa Marchese potrebbe sembra agli occhi di molti giusto, o almeno capibile. L’ex tronista di Uomini e Donne si è trovata a fronteggiare una miriade di commenti negativi sul suo giorno più bello e dunque la sua reazione è stata vera e forte. Anche se non è servita a fermare la critiche anzi le ha aumentate. “Credetemi, in non vi do assolutamente importanza perché vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalle vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour“, questo uno stralcio del commento incriminato. Ovviamente la reazione del web è stata forte, tanto che Clarissa ha deciso di chiedere scusa e lo ha fatto attraverso delle Instagram stories e anche un commento. “Mi scuso“, ha detto Clarissa cercando di mettere a tacere tutto quello che l’ha interessata nelle ultime ore.

Clarissa: le scuse per lo sfogo e le parole del commento “incriminato”

“Mi dispiace per quello che ho fatto, ma voi non sapete tante cose. Non è stato tutto liscio e semplice, ho avuto tanti alti e bassi e anche in quel giorno. Quando ho letto qualcosa di brutto e cattivo, mi sono sfogata. Il mio era un riferimento al fatto che queste ragazze non erano neanche persone che hanno delle competenze per dire ciò che hanno detto. Queste persone non meritano niente, neanche esser prese in considerazione. Mi immagino queste ragazze nella loro tristezza a criticare le mie foto. Accetto tutto, ma quando mi sono fermata e ho preso il cellulare, volevo condividere con voi la mia felicità. Ci sono rimasta male. Io mi scuso perché penso di aver dato un’immagine sbagliata di me, ma è stato un momento di sfogo“, queste le parole che Clarissa ha voluto rivolgere ai suoi fan per mettere a tacere tutto quello che è stato detto e fatto. “Questa cosa non mi ha fatto stare bene, siate intelligente. Ora ho bisogno di rilassarmi“, ha chiosato la modella che sta passando alcuni giorni a L’Aquila da sua sorella.