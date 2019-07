Uomini e Donne: la dedica di Rosa Perrotta emoziona tutti

“Quando nasce un bimbo” le parole di mamma Rosa Perrotta che commuovono il web

Ore 05:54 per Rosa Perrotta inizia un nuovo giorno. Pochissimi giorni fa la sua vita è completamente cambiata perché, finalmente, è arrivato Dodo. Diventare mamma è una delle cose più belle che possano capitare ad una donna e Rosa lo sa benissimo. Non c’è evento più bello della nascita di un figlio. Non c’è emozione più grande di quella del guardare negli occhi del frutto del proprio amore. Il piccolo Domenico è il frutto dell’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, per i due questo è un momento davvero prezioso anche perché sono diventati genitori per la prima volta. E le loro parole, rivolte a coloro che ogni giorno li seguono con affetto, fanno emozionare tutti. Dodo è nato la mattina del 25 Luglio, si è affacciato alla vita proprio quando il sole stava per sorgere e una nuova giornata stava per incominciare. A dare l’annuncio è stato suo padre Pietro, poi Rosa ha salutato le sue fan ed ha continuato a far commuovere l’intero web con le parole che ha dedicato a suo figlio. Le ultime? Questa mattina, frasi brevi, semplici ma tanto, tanto significative. E nelle sue parole si ritrovano tutte le neo madri che, per la prima volta, stringono tra le braccia i loro figli appena nati.

“Quando nasce un bimbo nasce una madre” le parole di Rosa

I capelli sconvolti, la testa sul cuscino, il volto stanco ma lo sguardo pieno d’amore rivolto al suo bambino. Rosa Perrotta, in una Ig Stories, si mostra così ai suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne racconta la notte appena passata. Ore di sonno probabilmente poche ma a Rosa poco importa. Ora per lei conta solamente il piccolo Dodo: “Tutta la notte così, a nutrirti e guardarti. Come se il tuo cuoricino e il tuo battito dipendessero solo dai miei occhi” scrive la Perrotta, sotto la fotografia, per poi terminare con una dolce affermazione: “Quando nasce un bimbo nasce una madre”.

Rosa Perrotta e il dolce benvenuto al suo piccolo Domenico

Ieri invece l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato il benvenuto social al suo piccolino. La Perrotta ha postato una fotografia che ritrae la manina del piccolo Dodo stringere il suo dito accompagnata da una didascalia nella quale ha raccontato la sua gravidanza. Rosa si è soffermata sulle parti più difficili, svelando quando si è ritrovata a vomitare per strada o quando ha pianto disperatamente senza un perché. Ha rivelato la paura di non essere pronta e la sua voglia di trovare tutto il coraggio possibile perché per Dodo lei era (ed è) pronta a tutto: “E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio.”