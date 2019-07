Rosa Perrotta, la toccante dedica per il figlio: “Ho messo tutto il coraggio”

Rosa Perrotta condivide una commovente dedica per suo figlio Domenico a un giorno dalla nascita

Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è nato nella mattinata di ieri, giovedì 25 luglio. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne ha finalmente accolto il piccolo Domenico e a darne l’annuncio è stato l’ex corteggiatore sui social. Tantissimi sono i messaggi di auguri che i fan, gli amici e i familiari stanno scrivendo in queste ore ai due neo genitori. Tanta attesa per il pubblico che da sempre sostiene Rosa, che ora ci tiene a fare una dolcissima dedica per il suo Domenico. In brevi, ma toccanti, frasi, la Perrotta racconta i momenti trascorsi durante questa gravidanza, attendendo l’arrivo del loro primo figlio. Il lungo ed emozionante messaggio è accompagnato da una foto che ritrae la manina di Domenico stringere quella della sua mamma Rosa. Non sono mancati, sotto questo post su Instagram, i commenti da parte dei fan. Qualcuno continua a fare gli auguri ai nei genitori, qualcun’altro condivide una faccina con le lacrimuccie in segno di commozione e tanti altri esultano.

Rosa Perrotta si lascia andare e commuove tutti i suoi fan

“Ho avuto sonno a ogni ora del giorno, voglia di gelato ad ogni ora della notte. Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici. Ho sentito il mio cuore battere con il tuo”, inizia così la lunga dedica che Rosa riserva al suo primo figlio. In attesa di vederli convolare a nozze, rimandate qualche tempo fa, i fan non vedono l’ora di conoscere il viso di Domenico. Non sappiamo ancora se i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno intenzione di rendere pubbliche le foto del neonato, come in molti già fanno. Intanto, la Perrotta continua con la sua dedica: “Ho pianto disperatamente senza alcun motivo. Ho visto e accettato il mio corpo cambiare.

Ho riempito il tuo mondo dei miei colori. Ho contato i giorni,le ore,i minuti. Ho avuto paura di non essere pronta.”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori dopo tanta attesa

“Ho trattenuto nel mio,anche il tuo respiro. Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio”, conclude Rosa. Una dedica davvero toccante che riprende tutte le emozioni che solo una mamma può provare. Ora finalmente la Perrotta e il suo Pietro potranno godersi questi magici momenti con il piccolo Domenico. I fan hanno atteso davvero con tanta ansia questo momento!