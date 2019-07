Rosa e Pietro su Chi: le foto di Domenico e news sul matrimonio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il loro piccolo Domenico

Chi ha le orecchie ben appuntite se lo ricorderà. Qualche giorno fa, infatti, proprio Rosa Perrotta durante una Instagram Story aveva detto che a breve ci avrebbe fatto conoscere il piccolo Dodo, il nuovo arrivato a casa Tartaglione. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, non aveva specificato in che modo e in tantissime avevano pensato che lei e Pietro ce lo avrebbero fatto conoscere via social. E invece no! Perché le prime foto di Domenico appariranno domani sul noto magazine Chi in una grande esclusiva. Il giornale condotto da Alfonso Signorini mostrerà all’Italia il volto del tanto atteso Domenico e ci sarà solo da festeggiare (per la seconda volta, dopo la nascita). A dare la notizia non è stata Rosa Perrotta ma direttamente il profilo social del magazine mostrando proprio una prima fotografia della famiglia Tartaglione al completo, con il piccolo Domenico (dal volto oscurato).

Le prime foto di Domenico Tartaglione, l’esclusiva lanciata dal magazine Chi

Nel profilo social del settimanale italiano si legge: “Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano sulle pagine del settimanale Chi il loro piccolo Domenico, nato il 25 luglio scorso. “Dodo mi ha reso una vera chioccia”, spiega Rosa Perrotta a Chi “Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”. Prima però per la coppia c’è un’altra voce in agenda: il matrimonio. “Avremmo dovuto sposarci a giugno”, spiega Rosa. “ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno”. Tutte le immagini esclusive di Rosa , Pietro e Domenico solo su Chi, da domani in edicola”. Il servizio fotografico che accompagna l’articolo, sembra essere stato scattato in primis in ospedale quindi avremo l’onore di vedere le prime ore di vita del piccolo Domenico.

Rosa Perrotta: “Mi sono innamorata persa di questo microbo”

Proprio poche ore fa, Rosa Perrotta si è confessata con le sue follower dichiarandosi perdutamente innamorata del piccolo Dodo, teneramente soprannominato microbo: “Ragazze io sono totalmente rincretinita. Sono impazzita, non mi riconosco più, sono innamorata persa di questo microbo. Mi ha sconvolto, passo le mie giornate a guardarlo, non riesco ad allontanarmi da lui neppure per andare in bagno. Di notte lo fisso, cerco di fissare nella mia mente ogni suo dettaglio, con l’ansia che il giorno dopo sia già diverso”. Ebbene si, è proprio vero che quando nasce un bimbo nasce anche una madre.